Kadirli Devlet Hastanesi'nde görev yapan 50 sağlık çalışanının korona testi pozitif çıktı - Son Dakika

Kadirli Devlet Hastanesi'nde görev yapan 50 sağlık çalışanının korona testi pozitif çıktı

22.11.2020 20:34
Kadirli Devlet Hastanesi'nde görev yapan 50 sağlık çalışanının korona testi pozitif çıktı, System.String[]

Osmaniye'de bulunan Kadirli Devlet Hastanesi'nde son 3 günde yapılan testlerde, aralarında doktor, hemşire ve güvenlik görevlilerinin de bulunduğu 50 kişinin koronavirüs testi pozitif çıktı.

Osmaniye'nin Kadirli ilçesinde, Kadirli Devlet Hastanesi'nde görev yapan 50 sağlık çalışanının Kovid-19 testi pozitif çıktı.

Edinilen bilgiye göre, Kadirli Devlet Hastanesi'nde son 3 günde yapılan testlerde aralarında doktor, hemşire, otomasyon, temizlik görevlisi ve güvenlik görevlilerinin olduğu 50 kişinin Kovid-19 testi pozitif çıktı.

FİLYASYON ÇALIŞMASI BAŞLATILDI

Koronavirüse yakalanan sağlık çalışanları karantinaya alınırken temaslı olduğu kişiler içinde filyasyon çalışması başlatıldı. Hastane personeline test yapılmaya devam ediliyor. Koronaya yakalanan sağlık personeli sayısında artış olacağından endişe ediliyor.

Kadirli Devlet Hastanesi'nde görev yapan 50 sağlık çalışanının korona testi pozitif çıktı

Devlet Hastanesi, Osmaniye, Hemşire, Kadirli, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Kadirli Devlet Hastanesi'nde görev yapan 50 sağlık çalışanının korona testi pozitif çıktı - Son Dakika


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