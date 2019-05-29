CUMHURİYET Gazetesi davasında 2 yıl 6 aylık hapis cezasının kesinleşmesi üzerine bugün adliyeye giderek teslim olan ve Metris Cezaevine konulan Kadri Gürsel'in tahliyesine karar verildi.

HAKİMLİK, TALEBİN KABULÜNE KARAR VERDİ

Bakırköy İnfaz Hakimliği kararında, Metris 1 Nolu T Tipi Ceze İnfaz Kurumu Müdürlüğü aracılığı ile dilekçe gönderen hükümlü Kadri Gürsel'in kalan cezasını denetimli serbestlik tedbiri altında geçirme isteminde bulunduğunu belirtti. İnfaz Hakimliği de kararında; "Kadri Gürsel'in 5275 sayılı yasanın 105/A maddesinden yararlanabileceği sabit olmakla güvenlik gerekçesi dikkate alınarak kapalı ceza infaz kurumunda kendi iradesi dışındaki bir nedenle kalmakta olduğunun kabulünün gerektiği, koşullu salıverilme tarihinin 15 Mayıs 2020 olduğu, ceza infaz kurumunda iyi halli bir hükümlü olup, herhangi bir disiplin cezasının bulunmadığı bildirildiğinden ve yine yasanın getirmiş olduğu ana unsurlardan olan kendi iradesi dışında bir nedenle ceza infaz kurumunda bulunma koşulunun da gerçekleştiği anlaşılmakla yönetmeliğin açık ceza infaz kurumuna ayrılamayacak gruplar arasında saydığı bir suçtan dolayı hükümlü olmadığı görülmekle talebin kabulüne karar vermek gerekmiştir" denildi.

TAHLİYESİNE KARAR VERİLDİ

Kadri Gürsel'in 5275 sayılı yasanın 105/A maddesine göre talebinin kabul eden Bakırköy İnfaz Hakimliği, Gürsel'in tahliyesini kararlaştırdı. Bakırköy İnfaz Hakimliği, Gürsel'in adresinin bağlı olduğu Denetimli Serbestlik Şube Müdürlüğü'nce infazının gerçekleştirilmesine de karar verdi.

- İstanbul