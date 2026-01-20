Kadriye Bayraktar'dan Yeni Tezhip Sergisi - Son Dakika
Kadriye Bayraktar'dan Yeni Tezhip Sergisi

20.01.2026 22:37
Tezhip sanatçısı Kadriye Bayraktar, 19. yılını 'Baktığın Kadar Varsın' sergisiyle kutladı.

Tezhip sanatçısı Kadriye Bayraktar'ın sanat hayatının 19. yılına özel hazırladığı "Baktığın Kadar Varsın" sergisi sanatseverlerle buluştu.

Dolmabahçe Resim Müzesi Hüseyin Zekai Paşa Sergi Salonu'nda açılan sergide, Bayraktar'ın geleneksel tezhip tekniğiyle ürettiği 11 eser yer alıyor.

Sanatçı, sergide, yılların birikimi ile tezhip sanatını güncel evrensel dile taşıyarak, geleneğe saygı göstermenin yanı sıra yeni bir sanat anlayışı da ortaya koymayı hedefliyor.

Küratörlüğünü Betül Tekiner'in üstlendiği sergide, 16. yüzyıl tezhip anlayışını benimseyen sanatçı, geleneksel motifleri özgün kompozisyonlarla birleştiriyor.

"Ben aradan çekiliyorum, sizi eserin içine davet ediyorum"

Sergiye ilişkin AA muhabirine açıklamalarda bulunan Bayraktar, 19 yıldır bu sanatı icra ettiğini belirterek, 12 yıldır da tezhip sanatında eğitmenlik yaptığını ve sergi projesi için 3 yıldır çalıştığını söyledi.

Bayraktar, serginin 11 eserden oluştuğuna işaret ederek, "Bir konu, konsept üzerinden yola çıktık. Orada da yansıtmak istediğimiz 'bak, gör, yüzleş' idi. Bugün hakikaten çok hızlı yaşıyoruz ve adeta bakar kör gibiyiz, görmüyoruz. Bu anlamda aslında insanları da kendi hakikatine döndürme çabasıyla oluşturulmuş bir sergi." dedi.

Eserlerde ayna kullandığını aktaran Bayraktar, "Orada da ayna detayında şöyle bir şey var, 'Ben aradan çekiliyorum, sizi eserin içine davet ediyorum.' benim ana fikrim buydu. Bu doğrultuda 3 yıldır çalışıyorum ve güzel de bir şey ortaya koyduğumuzu düşünüyorum." diye konuştu.

Kadriye Bayraktar, sergiyi vefat eden babasına ithaf ettiğini de paylaşarak, eserlerin yanında eskizlerinin de sergide yer aldığını dile getirdi.

"Baktığın Kadar Varsın" sergisi, 9 Şubat'a kadar açık olacak.

Kaynak: AA

Güncel, Kültür, Sanat

