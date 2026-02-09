KAEÜ'den 12 Bölüm Akreditasyon Belgesi - Son Dakika
KAEÜ'den 12 Bölüm Akreditasyon Belgesi

KAEÜ\'den 12 Bölüm Akreditasyon Belgesi
09.02.2026 17:39
Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi'nde 12 bölüme akreditasyon belgeleri verildi, kalite süreçleri güçlendi.

Kırşehir Ahi Evran Üniversitesinde (KAEÜ) 12 bölüme akreditasyon belgeleri verildi.

KAEÜ Ahi Evran Kongre ve Kültür Merkezinde düzenlenen "Akreditasyon Şöleni" programında konuşan Rektör Yardımcısı ve Kalite Yönetim Koordinatörü Prof. Dr. Hüseyin Şimşek, üniversitesinin kalite süreçlerinde geldiği noktayı anlattı.

Üniversitenin kalitedeki başarısının uluslararası derecelendirme kuruluşlarında da yer aldığını belirten Şimşek, bu durumun üniversitenin eğitimi başta olmak üzere tüm branşları olumlu etkilediğini söyledi.

Akreditasyonun bir kurumun iddiası değil kanıtı olduğunu vurgulayan Şimşek, akredite olan programların dışındakilerin de en kısa zamanda akredite olmalarını temenni etti.

Mesleki Eğitim Değerlendirme ve Akreditasyon Derneği Mesleki Eğitim Akreditasyon Kurulu Başkanı Doç. Dr. İsa Vural ise derneğin çalışmaları hakkında bilgi vererek, özellikle meslek yüksekokullarının akreditasyon belgeleri almalarının önemini anlattı.

Vural, akreditasyon belgesi alan programları tebrik etti.

Programda, fakülte ve meslek yüksekokullarının 12 bölümüne akreditasyon belgeleri verildi.

Kaynak: AA

Kırşehir, Güncel, Son Dakika

