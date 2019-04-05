Son Dakika Haberleri: Kafa Nereye Ben Oraya Tatili

Kafa Nereye Ben Oraya Tatili

1 saat önce

Elif isimli günlük dizi filmin sevilen oyuncusu Berna Keskin, güzelliği ve oyunculuk gücüyle izleyicinin beğenisini toplamayı başardı.

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Elif isimli günlük dizi filmde Hümeyra karakteriyle izleyiciyle buluşan başarılı oyuncu, yaz aylarının yaklaşmasıyla tatil planlarına başladı.

Bu gugüne kadar tatil için hiç program yapmadığını ifade ederken "Her zamanki gibi Elif dizisiyle yoğun bir sezon geçiriyoruz, işimizi eksiksiz yapabilme konsantrasyonuda biz oyuncuları yoruyor. Bu güne kadar hiç tatil planı yapmadım. Bavulumu topladım ve öyle karar verdim gittim, kısaca paşa gönlüm nereyi isterse kafa nereye ben oraya tatili bugüne kadar yaptığım. Elif dizisinin elde ettiği başarının bize yüklediği yükümlülükler bizi hep daha çok çalışmaya itti, bu sezon plan yapmaya başladım ilk kez bu sene organize bir tatil yapacağım" dedi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 05.04.2019 09:55 Kaynak: Bültenler

Hümeyra, Güncel
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