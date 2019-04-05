Elif isimli günlük dizi filmde Hümeyra karakteriyle izleyiciyle buluşan başarılı oyuncu, yaz aylarının yaklaşmasıyla tatil planlarına başladı.

Bu gugüne kadar tatil için hiç program yapmadığını ifade ederken "Her zamanki gibi Elif dizisiyle yoğun bir sezon geçiriyoruz, işimizi eksiksiz yapabilme konsantrasyonuda biz oyuncuları yoruyor. Bu güne kadar hiç tatil planı yapmadım. Bavulumu topladım ve öyle karar verdim gittim, kısaca paşa gönlüm nereyi isterse kafa nereye ben oraya tatili bugüne kadar yaptığım. Elif dizisinin elde ettiği başarının bize yüklediği yükümlülükler bizi hep daha çok çalışmaya itti, bu sezon plan yapmaya başladım ilk kez bu sene organize bir tatil yapacağım" dedi.