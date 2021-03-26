İZMİR Kafelerde koronavirüs 'sarı kart'la hatırlatılıyor - Son Dakika

Kafelerde koronavirüs 'sarı kart'la hatırlatılıyor

İZMİR'in Karşıyaka ilçesinde bulunan, Kent A.Ş.'ye bağlı 6 kafeterya, pandemi kurallarına göre hizmete açıldı. Kafeteryalarda başlatılan 'Korona Hakemi' uygulamasında, Yeşilçam oyuncusu Osman Cavcı, hakem kıyafetleri içinde müşterilere, maske ve mesafe ile hijyen kurallarını hatırlatıyor. Uymayanlara ise sarı kart gösteriyor.

Karşıyaka ilçesinde Kent A.Ş.'ye bağlı Tersane, Denizkent, Gondol, Park, Dino ve Taypark adlı 6 kafe koronavirüs tedbirleri kapsamında alınan kurallara uygun kapılarını açtı. Pandemi sürecinin bitmediği ve devam ettiğini hatırlatmak için de ilginç bir yol bulundu. Haftanın 3 günü 'Korona Hakemi' uygulaması başlatıldı. Hakem kılığına giren Yeşilçam oyuncularından Osman Cavcı, maske ve mesafe kurallarına uymayan müşterileri düdük çalıp, sarı kart göstererek uyarıyor. Cebinden çıkarttığı mezura ile mesafeyi ölçüyor.

Kent A.Ş.?nin kafelerinde başlatılan uygulamayı, müşterilerin çok sevdiğini belirten Osman Cavcı, "Salgını canlı tutuyoruz. Bitmediğini ve kurallar olduğunu şaka yoluyla hatırlattığımızda etkili olduğunu gördük. Genellikle kuralları unutuyoruz. 1.5 metre aslında çok uzak mesafe. İnsanlar 1.5 metreyi 70-80 santimetre sanıyor. Bunu şaka yollu anlatıyoruz. 'Sarı kart' gösterdiğimde genelde gülüyorlar. Restoranda hakem olmadığını bildikleri için komik geliyor? dedi.

'EĞLENDİRİRKEN BİLGİLENDİRMEK İSTEDİK'

Uzun süredir kapalı olan kafelerini, koronavirüs tedbirlerine uygun açtıklarını ve müşterilerine de eğlenceli şekilde hatırlattıklarını belirten Kent A.Ş. Medya Yöneticisi Alper Akdeniz, 'Korona Hakemi' uygulamasını şu sözlerle anlattı:

'Kuralları unutanlar ya da uymayanlar oluyor. Sanatçımız Osman Cavlı'yla birlikte biraz mizah ve hiciv katarak, bilgilendirme çalışması yapıyoruz. Eğlendirirken bilgilendirme etkinliğini sürekli hale getirmeyi planlıyoruz. Bu süreçte insanlar bunaldı, sıkmamak lazım. Hayatımızda yer alan maskeleri sürekli hatırlatmak gerekiyor" diye konuştu.

'MÜŞTERİLER DAHA BİLİNÇLİ VE SOĞUKKANLI'

Kent A.Ş.?nin yöneticisi Akif Özcan'da koronavirüs sürecinin başından beri tüm tedbirleri aldıklarını kaydetti. İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin Turizm Hijyen Kurulu'nun belirlediği standartlara uyan işletmelere verilen 'Turuncu Çember Sertifikası'na bu sürede hak kazandıklarını belirten Özcan, 'Bizden önde giden ülkelerin önlemlerini takip ettik. Geçen yıl Haziran ayında kendi genelgemizi yayınladık. Salgında herkes dikkatli olarak normalleşme sürecine katkıda bulunabilir. Bir önceki açılış dönemine göre biz müşterilerimizin daha bilinçli, soğukkanlı ve seçici olduklarını gözlemledik" ifadelerini kullandı.