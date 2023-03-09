KAFES YIRTILDI, SAHİL SOMONLA DOLDU - Son Dakika
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KAFES YIRTILDI, SAHİL SOMONLA DOLDU

09.03.2023 10:57

TRABZON'da, kültür balığı üretilen çiftlikteki kafesin yırtılması sonucu balıklar, Sürmene sahiline yöneldi.

TRABZON'da, kültür balığı üretilen çiftlikteki kafesin yırtılması sonucu balıklar, Sürmene sahiline yöneldi. Çevredekiler ise çok sayıda somon yakaladı.

Arsin ilçesinde, denizde şirket tarafından üretilen kültür balıklarının yer aldığı kafeslerden biri, dün akşam saatlerinde, henüz belirlenemeyen nedenle yırtıldı. Kafesten çıkan binlerce balık, denize dağılırken, çoğu da bitişik ilçe Sürmene'de sahile yöneldi. Çevredekiler ve amatör balıkçılar ise sahilde çok sayıda somon balığı yakaladı.

Kaynak: DHA
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Kafes yırtıldı, sahil somonla doldu Kafes yırtıldı, sahil somonla doldu

Sürmene, Arsin, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel KAFES YIRTILDI, SAHİL SOMONLA DOLDU - Son Dakika

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