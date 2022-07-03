Kafkasör'de boğa güreşleri heyecanı

ARTVİN'de bu yıl 41'incisi yapılan Kafkasör Kültür Turizm ve Sanat Festivali kapsamında düzenlenen boğa güreşlerini binlerce kişi tarafından ilgiyle izlendi. Festivale katılan teknik direktör Yılmaz Vural da yaşanan heyecana arenadan eşlik etti.

Artvin'de bu sene 41'incisi düzenlenen ve 4 gün sürecek Kafkasör Kültür Sanat ve Turizm Festivali sürüyor. Festival kapsamında Kafkasör Yaylası'nda ödüllü boğa güreşleri de düzenlendi. Şehir merkezine 8 kilometre mesafede 1200 rakımlı Kakfasör Yaylası'ndaki arenada organize edilen güreşlerin ilk gününde, yıldızlar kategorisinde boğaların ağırlıklarına göre 'küçük orta', 'büyük orta', 'küçük başaltı', 'başaltı' ve 'baş boğa' boylarında 200'e yakın boğa arenaya çıkarak kıyasıya mücadele etti. Binlerce kişi de yaylaya akın ederek, doldurdukları tribünlerin yanı sıra çevredeki alandan boğa güreşlerini heyecanla izledi.

Türk futbolunun deneyimli teknik adamlarından Yılmaz Vural ile Paris Saint-Germain Academy Turkey Teknik Direktörü Hamza Gezmiş de yaşanan heyecana, geldikleri etkinlikte arenadan eşlik etti. Organizasyonu çok beğendiğini belirten Vural "Çok keyif aldım. 200 yıllık bir gelenek. Bu yıl 41'incisi, 41 kere maşallah. İnşallah buralar daha güzelleştirilir" dedi.

Hamza Gezmiş de emeği geçenlere teşekkür ederek, "Bu etkinliklerin daha da kapsamlı olması için bizlere düşen görevi yerine getiriyoruz" diye konuştu.