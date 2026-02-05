Kagame'den KDC Açıklaması - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Güncel

Kagame'den KDC Açıklaması

05.02.2026 23:16
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Kagame, Ruanda-KDC geriliminin güvenlikten kaynaklandığını ve mineral arayışında olmadıklarını vurguladı.

Ruanda Cumhurbaşkanı Paul Kagame, ülkesinin Kongo Demokratik Cumhuriyeti (KDC) ile yaşadığı gerilimin, minerallerin sömürülmesi ya da toprak ele geçirme isteğinden kaynaklanmadığını söyledi.

Başkent Kigali'de düzenlenen yıllık ulusal diyalog toplantısının açılışında konuşan Kagame, Ruanda'nın KDC ile yaşadığı sorunlara ilişkin açıklamalarda bulundu.

KDC ile yaşanan sorunların toprak veya minerallerin ele geçirilmesi değil, güvenlik kaynaklı olduğunu belirten Kagame, Ruanda'nın KDC ile yaşadığı temel sorunun Ruanda'nın Kurtuluşu için Demokratik Güçler (FDLR) adlı silahlı grubun varlığı olduğunu söyledi.

Güvenlik tehditleri ve soykırımcı ideolojinin sorunların temel kaynağı olduğunu ifade eden Kagame, ülkesinin KDC'de mineral arayışı içinde olduğu yönündeki iddiaları da reddetti.

Kagame, "Bu mesele minerallerle ilgili değil. Eğer gerçekten KDC'de mineraller için olsaydık, Ruanda bugün olduğundan yüz kat daha zengin olurdu." dedi.

KDC'deki çatışma nedeniyle Ruanda'ya yönelik uluslararası yaptırım tehditlerine de tepki gösteren Kagame, uluslararası toplumun bölgedeki onlarca yıllık krizden sorumlu olduğunu savundu.

Aynı anda hem sorunların yaratılıp hem de Ruanda'nın suçlanmasını kabul edemeyeceklerini dile getiren Kagame, ayrıca KDC'deki çatışmanın Ruanda tarafından başlatılmadığını ve ülkesinin aldığı önlemlerin kalıcı güvenlik tehditlerine karşı savunma amaçlı olduğunu vurguladı.

FDLR, KDC'nin doğusunda faaliyet gösteren silahlı bir grup olarak biliniyor. Grubun bazı unsurları, 1994'te Tutsilere karşı işlenen soykırımla ilişkilendiriliyor.

?KDC- Ruanda krizi

KDC ile Ruanda arasındaki bugünkü krizin nedenlerinin başında 23 Mart Hareketi (M23) adlı isyancı grup geliyor.

Diğer adı "Kongo Devrim Ordusu" olan ve 23 Mart 2009'da yapılan barış anlaşmasının bozulmasıyla doğan M23, Ruanda'yı yöneten Paul Kagame'nin de kabilesi olan Tutsilerden oluşuyor.

Ülkede, M23 üyeleri 2025 başından bu yana devam eden saldırıları sonucu, Kuzey Kivu eyaletinin başkenti Goma başta olmak üzere birçok bölgenin kontrolünü ele geçirdi.

KDC'nin doğusundaki çatışmalar nedeniyle 2025'te 1 milyondan fazla kişi yerinden oldu, en az 7 bin kişi hayatını kaybetti.

Birleşmiş Milletler ve KDC'nin M23'e destek vermekle suçladığı Ruanda ise iddiaları reddediyor.

KDC Cumhurbaşkanı Felix Tshisekedi, Ruanda'yı M23'ü desteklemekle suçlarken Ruanda Devlet Başkanı Paul Kagame ise iddiaları reddederek KDC Cumhurbaşkanı'nın Ruanda'yı suçlayarak sorumluluktan kaçtığını ileri sürüyor.

Ruanda ise KDC'yi yabancı paralı askerler toplayarak savaş hazırlığı yapmakla suçluyor.

Kaynak: AA

Dış Politika, Güvenlik, Politika, Mineral, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Kagame'den KDC Açıklaması - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Yeni görüntüler ortaya çıktı “Taksi beni sevmiyor“ dedi, durağı talan etti Yeni görüntüler ortaya çıktı! "Taksi beni sevmiyor" dedi, durağı talan etti
Sakarya’da fıkra gibi olay: Kurtarmaya gelen de battı Sakarya'da fıkra gibi olay: Kurtarmaya gelen de battı
Pedofili sapık Epstein’in evindeki gizli tünel ilk kez görüntülendi Pedofili sapık Epstein'in evindeki gizli tünel ilk kez görüntülendi
Fenomenler şimdi yandı Bunu yapanları hapis cezası bekliyor Fenomenler şimdi yandı! Bunu yapanları hapis cezası bekliyor
Otomotiv devi, 1 milyar dolarlık Türkiye yatırımından vazgeçti iddiası Otomotiv devi, 1 milyar dolarlık Türkiye yatırımından vazgeçti iddiası
Karısını hunharca katleden zanlıdan akıllara ziyan sözler Karısını hunharca katleden zanlıdan akıllara ziyan sözler

23:15
Tahliye olan Zeydan Karalar’dan ilk açıklama
Tahliye olan Zeydan Karalar'dan ilk açıklama
23:06
Tribünden düşen Kocaelisporlu taraftardan acı haber geldi
Tribünden düşen Kocaelisporlu taraftardan acı haber geldi
22:40
Suriye’de düzenlenen silahlı saldırılarda 3 güvenlik görevlisi yaralandı
Suriye'de düzenlenen silahlı saldırılarda 3 güvenlik görevlisi yaralandı
22:33
Lise öğrencisini döverek hastanelik eden 4 kişi tutuklandı
Lise öğrencisini döverek hastanelik eden 4 kişi tutuklandı
22:22
İran, Basra Körfezi’nde kaçak akaryakıt taşıdığı gerekçesiyle 2 tankere el koydu
İran, Basra Körfezi'nde kaçak akaryakıt taşıdığı gerekçesiyle 2 tankere el koydu
21:44
ABD-Rusya-Ukrayna üçlü müzakerelerinde son 5 aydaki ilk esir takası yapıldı
ABD-Rusya-Ukrayna üçlü müzakerelerinde son 5 aydaki ilk esir takası yapıldı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 5.02.2026 23:26:31. #.0.4#
SON DAKİKA: Kagame'den KDC Açıklaması - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.