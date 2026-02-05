Kagame'den KDC Açıklaması

Ruanda Cumhurbaşkanı Paul Kagame, ülkesinin Kongo Demokratik Cumhuriyeti (KDC) ile yaşadığı gerilimin, minerallerin sömürülmesi ya da toprak ele geçirme isteğinden kaynaklanmadığını söyledi.

Başkent Kigali'de düzenlenen yıllık ulusal diyalog toplantısının açılışında konuşan Kagame, Ruanda'nın KDC ile yaşadığı sorunlara ilişkin açıklamalarda bulundu.

KDC ile yaşanan sorunların toprak veya minerallerin ele geçirilmesi değil, güvenlik kaynaklı olduğunu belirten Kagame, Ruanda'nın KDC ile yaşadığı temel sorunun Ruanda'nın Kurtuluşu için Demokratik Güçler (FDLR) adlı silahlı grubun varlığı olduğunu söyledi.

Güvenlik tehditleri ve soykırımcı ideolojinin sorunların temel kaynağı olduğunu ifade eden Kagame, ülkesinin KDC'de mineral arayışı içinde olduğu yönündeki iddiaları da reddetti.

Kagame, "Bu mesele minerallerle ilgili değil. Eğer gerçekten KDC'de mineraller için olsaydık, Ruanda bugün olduğundan yüz kat daha zengin olurdu." dedi.

KDC'deki çatışma nedeniyle Ruanda'ya yönelik uluslararası yaptırım tehditlerine de tepki gösteren Kagame, uluslararası toplumun bölgedeki onlarca yıllık krizden sorumlu olduğunu savundu.

Aynı anda hem sorunların yaratılıp hem de Ruanda'nın suçlanmasını kabul edemeyeceklerini dile getiren Kagame, ayrıca KDC'deki çatışmanın Ruanda tarafından başlatılmadığını ve ülkesinin aldığı önlemlerin kalıcı güvenlik tehditlerine karşı savunma amaçlı olduğunu vurguladı.

FDLR, KDC'nin doğusunda faaliyet gösteren silahlı bir grup olarak biliniyor. Grubun bazı unsurları, 1994'te Tutsilere karşı işlenen soykırımla ilişkilendiriliyor.

?KDC- Ruanda krizi

KDC ile Ruanda arasındaki bugünkü krizin nedenlerinin başında 23 Mart Hareketi (M23) adlı isyancı grup geliyor.

Diğer adı "Kongo Devrim Ordusu" olan ve 23 Mart 2009'da yapılan barış anlaşmasının bozulmasıyla doğan M23, Ruanda'yı yöneten Paul Kagame'nin de kabilesi olan Tutsilerden oluşuyor.

Ülkede, M23 üyeleri 2025 başından bu yana devam eden saldırıları sonucu, Kuzey Kivu eyaletinin başkenti Goma başta olmak üzere birçok bölgenin kontrolünü ele geçirdi.

KDC'nin doğusundaki çatışmalar nedeniyle 2025'te 1 milyondan fazla kişi yerinden oldu, en az 7 bin kişi hayatını kaybetti.

Birleşmiş Milletler ve KDC'nin M23'e destek vermekle suçladığı Ruanda ise iddiaları reddediyor.

KDC Cumhurbaşkanı Felix Tshisekedi, Ruanda'yı M23'ü desteklemekle suçlarken Ruanda Devlet Başkanı Paul Kagame ise iddiaları reddederek KDC Cumhurbaşkanı'nın Ruanda'yı suçlayarak sorumluluktan kaçtığını ileri sürüyor.

Ruanda ise KDC'yi yabancı paralı askerler toplayarak savaş hazırlığı yapmakla suçluyor.