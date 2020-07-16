Kağıthane'de 15 Temmuz gecesi verilen kahramanca mücadele anıldı - Son Dakika

Kağıthane'de 15 Temmuz gecesi verilen kahramanca mücadele anıldı

Kağıthane'de 15 Temmuz gecesi verilen kahramanca mücadele anıldı Kağıthane'de 15 Temmuz hain darbe girişimine karşı verilen kahramanca mücadele düzenlenen programla anıldı.

Kağıthane'de 15 Temmuz gecesi verilen kahramanca mücadele anıldı

Aziz Yıldırım adliyede kendisine tezahürat yapan taraftara tepki gösterdi: Mahkeme lan burası
Son Dakika: Azerbaycan Dışişleri Bakanı Elmar Memmedyarov'den sürpriz istifa kararı
Koronavirüsten daha ölümcül olan bubonik veba, Çin ve Moğolistan'dan sonra ABD'ye de sıçradı

İSTANBUL - Kağıthane'de 15 Temmuz hain darbe girişimine karşı verilen kahramanca mücadele düzenlenen programla anıldı.

Kağıthane Belediyesi tarafından 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü Programı kapsamında saat 15.00'de ilçe meydanında fotoğraf sergisi düzenlendi. 15 Temmuz 2016'da gerçekleşen hain darbe girişimine karşı milletin kahramanca mücadelesini konu alan fotoğraf sergisi, açık alanda her yaştan vatandaşın izlenimine sunuldu.

Saatler 21.00'i gösterdiğindeyse yine aynı alanda anma programı gerçekleştirildi. Dünya Kur'an-ı Kerim Okuma Birincisi Mısırlı Hafız Muhammed Recep'in Kur'an-ı Kerim tilavetiyle başlayan program; dualar, günün önemini belirten konuşmalar, belgesel ve film gösterileriyle devam etti. Kağıthane Belediyesi tarafından alanda katılımcılara ayrıca sosyal mesafe kuralına uyularak çay, çorba ve pilav gibi ikramlarda da bulunuldu. Programa Kağıthane Belediye Başkanı Mevlüt Öztekin, Kağıthane Kaymakamı Hasan Göç, 15 Temmuz gazileri ve çok sayıda vatandaş katıldı. Başkan Öztekin verdikleri kahramanca mücadele için gazilere Türk bayrağı ve Kur'an-ı Kerim hediye etti.

"Biz 15 Temmuz'u hiçbir zaman unutmayacağız"

15 Temmuz unutulursa hainlerin tekrar saldırmak isteyeceklerini dile getiren Kağıthane Belediye Başkanı Mevlüt Öztekin, "Bugün 15 Temmuz hain darbe girişimi üzerinden 4 yıl geçti. Zaman çok çabuk geçiyor. Her birisini dün gibi hatırlıyoruz. Nasıl bunları yapmışlar diye kendimize soruyoruz. Biz 15 Temmuz'u hiçbir zaman unutmayacağız. Unutursak şayet tekrar milletimize hain bir gecede tekrar saldırıda bulunmak isterler. O yüzden her 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü'nde şehitlerimizi rahmetle yad ediyoruz " diye konuştu.

15 Temmuz 2016'da düzenlenen hain darbe girişiminde Kağıthaneli 8 vatandaş şehit, 24 vatandaş gazi olmuştu.

Kağıthane, Yerel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 16.07.2020 09:12 Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Kağıthane'de 15 Temmuz gecesi verilen kahramanca mücadele anıldı - Son Dakika
YORUMLAR

Son Dakika

14:54 Aziz Yıldırım adliyede kendisine tezahürat yapan taraftara tepki gösterdi: Mahkeme lan burası 14:33 Son Dakika: Azerbaycan Dışişleri Bakanı Elmar Memmedyarov'den sürpriz istifa kararı 14:31 Koronavirüsten daha ölümcül olan bubonik veba, Çin ve Moğolistan'dan sonra ABD'ye de sıçradı 14:23 Ankara Tenis Kulübü'nde 3 kişide korona çıktı! Aileler vakaların gizlendiği iddiasıyla isyan etti 13:49 Kılıçdaroğlu'na bir şok daha! Erdoğan ve ailesine 359 bin TL daha tazminat ödeyecek 13:14 Eski kocasının yeni eşine saldırdı! Sokak ortasında saç saça baş başa kavga 12:53 Uyuşturucu kuryesi kadından pes dedirten savunma: Bu işi yapmasaydım, kötü yola düşecektim 12:19 Aykut Kocaman, Göztepe'nin başında Süper Lig'e geri dönüyor 11:52 Maskesini unutan Fransız bakanın zor anları! Makam aracını kovalayıp yüzünü eliyle kapattı 11:43 'Banker Bilo' filmi gerçek oldu! düzensiz göçmenleri İstanbul yerine Diyarbakır'a bıraktılar 11:29 Çete üyeleri, minibüse bindirdikleri kişiyi tekme tokat dövdükleri anları sosyal medyada paylaştı 11:28 "Kasık masajı yapılır" ilanını gören polis, fuhuş operasyonu yaptı: 5 gözaltı 11:26 21 yaşındaki genç kadın, köpek gibi davranarak ayda 6 haneli rakamlar kazanıyor 11:18 Cansız bedeni 8 poşette bulunmuştu! Cinayetin ardından yasak aşk iddiası 10:55 İtfaiye ekipleri, içine giren yılanı çıkarmak için çamaşır makinesini paramparça etti
Aziz Yıldırım adliyede kendisine tezahürat yapan taraftara tepki gösterdi: Mahkeme lan burası
14:54
Son Dakika: Azerbaycan Dışişleri Bakanı Elmar Memmedyarov'den sürpriz istifa kararı
14:33
Koronavirüsten daha ölümcül olan bubonik veba, Çin ve Moğolistan'dan sonra ABD'ye de sıçradı
14:31
Ankara Tenis Kulübü'nde 3 kişide korona çıktı! Aileler vakaların gizlendiği iddiasıyla isyan etti
14:23
Kılıçdaroğlu'na bir şok daha! Erdoğan ve ailesine 359 bin TL daha tazminat ödeyecek
13:49
Eski kocasının yeni eşine saldırdı! Sokak ortasında saç saça baş başa kavga
13:14
Uyuşturucu kuryesi kadından pes dedirten savunma: Bu işi yapmasaydım, kötü yola düşecektim
12:53
Aykut Kocaman, Göztepe'nin başında Süper Lig'e geri dönüyor
12:19
Maskesini unutan Fransız bakanın zor anları! Makam aracını kovalayıp yüzünü eliyle kapattı
11:52
'Banker Bilo' filmi gerçek oldu! düzensiz göçmenleri İstanbul yerine Diyarbakır'a bıraktılar
11:43
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 16.07.2020 15:28:01. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Kağıthane'de 15 Temmuz gecesi verilen kahramanca mücadele anıldı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]