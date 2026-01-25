Kağıthane\'de 25 Bin Kişiye Balık Ekmek İkramı

Kağıthane Belediyesince yaklaşık 25 bin kişiye balık ekmek ikramında bulunuldu.

Hasbahçe Mesire Alanı'nda düzenlenen etkinliğe, İstanbul Valisi Davut Gül, Kağıthane Belediye Başkanı Mevlüt Öztekin ve Kağıthane Kaymakamı Yüksel Kara katıldı.

Mangalın başına geçen Gül ve Öztekin vatandaşlara balık ekmek ikram etti.

Basına açıklamada bulunan Vali Gül, her sene olduğu gibi bu sene de Kağıthane Belediyesi ev sahipliğinde düzenlenen organizasyonda ilçe sakinleriyle bir araya geldiklerini dile getirdi.

Gül, balığın işin bahanesi olduğunu belirterek, "Asıl olan bir araya gelmek. Hava çok güzel, aradaki muhabbet çok güzel. Kağıthane'nin birliği bütünlüğü, kardeşliği çok güzel." dedi.

Kağıthane Belediye Başkanı Mevlüt Öztekin de etkinliğin sadece lezzet değil, bir kültür şöleni de olduğunu, genciyle, yaşlısıyla herkesi bir arada tutmayı amaçladıklarını söyledi.

Öztekin, "Her yıl biz geleneksel olarak balık ekmek ikramında bulunuyoruz. Bu yıl da yaklaşık 6 ton balığımızı vatandaşlara ikram etmiş olacağız. Ayrıca helva ve gazoz ikramlarımız da var." diye konuştu.

Vatandaşların uzun kuyruklar oluşturduğu etkinlikte, kemençe eşliğinde horon vuruldu.