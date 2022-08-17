İstanbul'da bir garip hırsızlık: Apartmanın tabelasını çaldı - Son Dakika
Üye Girişi

İstanbul'da bir garip hırsızlık: Apartmanın tabelasını çaldı

17.08.2022 10:40
İstanbul'da bir garip hırsızlık: Apartmanın tabelasını çaldı

Kağıthane'de bir şahıs, sokaktaki bir binanın girişindeki duvarda duran metal isim tabelasını çaldı.

Kağıthane'de bir şahıs, sokaktaki bir binanın girişindeki duvarda duran metal isim tabelasını çaldı. İlginç hırsızlık kameralara yansırken emniyette 15 suç kaydı bulunan hırsız, Çağlayan Polis Merkezi Amirliği polisleri tarafından yakalandı.

Kağıthane Gürsel Mahallesi'nde geçtiğimiz ay saat 02.30 sıralarında meydana gelen olayda, bir şahıs sokaktaki bir binanın girişinde asılı olan metal tabelayı fark etti. Şahıs ardından uzandığı tabelayı saniyeler içerisinde çalarak kayıplara karıştı. Tabelayı yerinde göremeyen vatandaşlar güvenlik kamera görüntüsünü incelemeye aldı. Tabelanın çalındığı gören vatandaşlar durumu polis ekiplerine bildirdi.

Kağıthane polisi tabela hırsızını yakaladı

İhbar üzerine çalışma başlatan Kağıthane İlçe Emniyet Müdürlüğü Çağlayan Polis Merkezi Amirliğine bağlı Suç Araştırma Büro polisleri, kamera görüntülerini incelemeye aldı. Yapılan incelemeler sonucunda tabelayı çalan şahsın, emniyette çeşitli suçlardan 15 kaydı bulunan Ahmet Can A. olduğu tespit edildi. Devam eden çalışmalarda şahıs Taşocağı Caddesi üzerinde yakalandı. Gözaltına alınarak emniyete götürülen şahıs, işlemlerinin tamamlanmasının ardından "açlıktan hırsızlık" suçundan adliyeye sevk edildi. - İSTANBUL

YORUMLAR
500
Haliç Köprüsü'nde yol verme kavgası kamerada: Silahlı sürücü polisten kaçamadı Haliç Köprüsü'nde yol verme kavgası kamerada: Silahlı sürücü polisten kaçamadı Kağıthane'de yaşanan silahlı kavganın yeni görüntüleri ortaya çıktı Kağıthane'de yaşanan silahlı kavganın yeni görüntüleri ortaya çıktı
Kaynak: İHA

Çağlayan Polis Merkezi, Kağıthane, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa İstanbul'da bir garip hırsızlık: Apartmanın tabelasını çaldı - Son Dakika

Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.

Son Dakika
10:35 Türkiye'nin kısa vadeli dış borç stoku arttı! Bir yıl içinde 182,5 milyar dolar dış borç ödenmesi gerekiyor
10:11 Cristiano Ronaldo suskunluğunu bozma kararı aldı: Herkes her şeyi öğrenecek
10:09 MasterChef'te kural ihlali yapan yarışmacıya Mehmet Yalçınkaya'dan sert tepki
10:05 Alçak saldırıda yaralanan askerimiz şehit düştü! Acı haberi bakanlık duyurdu
10:04 Borsa İstanbul'da güne rekor seviyeden başlandı! BIST endeksi yüzde 0,53 artış gösterdi
09:58 Fenerbahçeli Berisha'nın eski sevgilisinden "alkol" itirafı: Maçtan önce eve alkollü geliyordu
09:57 Çöp evde ölüme terk edilen Muhammet ile ilgili 2 öğretmene inceleme! Komşuların lafıyla tutanak tutup "pasif öğrenci" konumuna getirilmiş
09:44 Fatih Erbakan'dan "kalp krizi" çıkışı: Yerli ve yabancı uzmanlar, rahatsızlıkların mRNA aşıları sebebiyle olabileceğini ifade ediyor
09:47 Adana'da yatalak yaşlı annesini yastıkla boğarak öldürüp intihara kalkışan adamın sözleri kan dondurdu: Onu huzura erdirdim
10:00 Milli Savunma Bakanlığı'ndan tahıl sevkiyatı açıklaması: Planlandığı gibi sürüyor
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 17.08.2022 10:53:28. #1.12#
SON DAKİKA: İstanbul'da bir garip hırsızlık: Apartmanın tabelasını çaldı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement