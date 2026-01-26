Kağıthane'de Cenazede Kardeş Katli - Son Dakika
Kağıthane'de Cenazede Kardeş Katli

Kağıthane\'de Cenazede Kardeş Katli
26.01.2026 19:02
Cenazede miras yüzünden kardeşini vuran Mustafa M. polis tarafından gözaltına alındı.

Kağıthane'de bir kişi, annesinin cenazesinde kardeşini silahla vurarak öldürdü. Şahıs polis ekiplerince gözaltına alındı.

Olay, saat 16.30 sıralarında Kağıthane ilçesi Nurtepe Mahallesi Mesut Sokak'ta bulunan Yusuf Ömürlü Camii'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, hayatını kaybeden Fadime M. için Yusuf Ömürlü Camii'nde cenaze namazı kılındı. Namazın ardından Fadime M.'nin cenazesi araca yüklendikten hemen sonra Mustafa M., kardeşi Mehmet M.'yi cami bahçesinde yakın mesafeden kurşun yağmuruna tuttu. Mehmet M. kanlar içerisinde yere yığılırken, cenazeye gelenler panik içinde etrafa kaçıştı. Camide bulunan vatandaşların ihbarı üzerine polis ve sağlık ekipleri olay yerine sevk edildi. Sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından Mehmet M. hastaneye kaldırıldı. Çevrede güvenlik önlemi alarak, cami bahçesini boşaltan polis ekipleri, şüpheli Mustafa M.'yi olay yerinde silahla birlikte yakalayarak gözaltına aldı. Zanlı, yoğun güvenlik önlemleri altında polis aracına bindirilerek emniyete götürüldü.

Annesinin cenazesinde miras yüzünden kardeşini öldürmüş

Yakın mesafeden başına aldığı kurşunlarla yere yığılan Mehmet M.'nin kaldırıldığı hastanede hayatını kaybettiği öğrenildi. Mustafa M.'nin işlediği suçlardan 4 kaydı olduğu ve kardeşini miras yüzünden öldürdüğü ileri sürüldü. Olayla ilgili soruşturma sürüyor. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
