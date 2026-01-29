Kağıthane'de devrilen cezaevi nakil aracından yaralıların kurtarılma anları görüntülendi - Son Dakika
Kağıthane'de devrilen cezaevi nakil aracından yaralıların kurtarılma anları görüntülendi

Kağıthane\'de devrilen cezaevi nakil aracından yaralıların kurtarılma anları görüntülendi
29.01.2026 18:00
Kağıthane\'de devrilen cezaevi nakil aracından yaralıların kurtarılma anları görüntülendi
Eyüpsultan'da kontrolden çıkan cezaevi nakil aracının devrildiği kazada, yaralıların araçtan çıkartıldığı anlara ilişkin görüntüler ortaya çıktı. Görüntülerde vatandaşların ve araç içindeki bir jandarma komutanının camı kırmaya çalıştığı anlar yer aldı.

Eyüpsultan'da kontrolden çıkan cezaevi nakil aracı devrildi. Yaralılar, vatandaşlar ve jandarma tarafından kurtarıldı. O anlar kameralara yansıdı.

CEZAEVİ ARACI DEVRİLDİ

Kaza, saat 15.35 sıralarında Çobançeşme Mahallesi 1. Kemer mevkiinde meydana geldi. Sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği ve içerisinde mahkumların da bulunduğu 34 ZLK 50 plakalı cezaevi nakil aracı, Kemerburgaz istikametinde kaza yaparak yola devrildi. Kazada 2'si ağır 19 kişi yaralandı.

KURTARMA ANLARI KAMERADA

Olay yerine çok sayıda ekip sevk edilirken kazada araç içerisinde sıkışanlar vatandaşlar tarafından çıkarıldı. Vatandaşların aracın ön camına tekmelerle vurduğu ve jandarmanın coplarla camı kırarak çıktığı anlar görüntülendi. Öte yandan yaralıların hastaneye getirildiği anlar da kameraya yansıdı.

Kaynak: İHA

Trafik Kazaları, Yerel Haberler, Kağıthane, Güvenlik, 3. Sayfa, Jandarma, Cezaevi, Kaza, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Kağıthane'de devrilen cezaevi nakil aracından yaralıların kurtarılma anları görüntülendi - Son Dakika

