Kağıthane\'de devrilen cezaevi nakil aracından yaralıların kurtarılma anları görüntülendi

Eyüpsultan'da kontrolden çıkan cezaevi nakil aracı devrildi. Yaralılar, vatandaşlar ve jandarma tarafından kurtarıldı. O anlar kameralara yansıdı.

CEZAEVİ ARACI DEVRİLDİ

Kaza, saat 15.35 sıralarında Çobançeşme Mahallesi 1. Kemer mevkiinde meydana geldi. Sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği ve içerisinde mahkumların da bulunduğu 34 ZLK 50 plakalı cezaevi nakil aracı, Kemerburgaz istikametinde kaza yaparak yola devrildi. Kazada 2'si ağır 19 kişi yaralandı.

KURTARMA ANLARI KAMERADA

Olay yerine çok sayıda ekip sevk edilirken kazada araç içerisinde sıkışanlar vatandaşlar tarafından çıkarıldı. Vatandaşların aracın ön camına tekmelerle vurduğu ve jandarmanın coplarla camı kırarak çıktığı anlar görüntülendi. Öte yandan yaralıların hastaneye getirildiği anlar da kameraya yansıdı.