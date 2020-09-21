Kağıthane'de Gaziler Günü törenle kutlandı - Son Dakika

Gaziler Günü Kağıthane meydanda bulunan Atatürk Heykeli önünde geçtiğimiz cumartesi günü düzenlenen törenle kutlandı. Törene Kağıthane Kaymakamı Mustafa Koç, Kağıthane Belediye Başkanı Mevlüt Öztekin, 3. Kolordu adına Albay Fahri Er, Kağıthane İlçe Emniyet Müdürü Murat Çaykara, gazilerimiz, daire amirleri ve STK temsilcileri katıldı.

Kağıthane Kaymakamlığı, Garnizon Komutanlığı, Kağıthane Belediye Başkanlığı ve gazilerimize ait çelenklerin sunulması ile başlayan tören, saygı duruşu ve İstiklal Marşı eşliğinde bayrağın göndere çekilmesinin ardından günün anlam ve önemini içeren konuşmalar ile son buldu.

Törenin ardından Nurtepe Sosyal Tesislerinde düzenlenen programda; Kaymakam Koç, Başkan Öztekin, Garnizon Komutanı Er ve Emniyet Müdürü Çaykara gaziler ve aileleriyle bir araya geldi. Başkan Öztekin burada yaptığı konuşmada gazilere şükranlarını iletti. Başkan Öztekin; "Vatanı uğruna canlarını ortaya koyan siz kıymetli gazilerimize minnettarız. Ülkemizin 780 bin kilometrekaresinde huzur ve güven içinde yaşıyorsak bunu siz kıymetli gazilerimize ve elbette ki vatanımızın asil kahramanları şehitlerimize borçluyuz. Bin yıldır var olduğumuz bu topraklarda ilelebet barış ve kardeşlik içinde yaşamamızın teminatı sizlersiniz. Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşlarıyla tüm şehitlerimize Allah'tan rahmet, ailelerine sabırlar, siz kıymetli gazilerimize sağlık ve sıhhat diliyorum" diye konuştu.