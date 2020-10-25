Kağıthane'de iş yerinde çıkan yangın söndürüldü - Son Dakika

Kağıthane'de üç katlı bir iş yerinde çıkan yangın söndürüldü.

Alınan bilgiye göre; Seyrantepe Mahallesi Barbaros Caddesi'nde, tiyatrolar için sahne dekoru üreten bir iş yerinde henüz bilinmeyen sebeple yangın çıktı.

Haber verilmesi üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ve polis ekibi sevk edildi. Yangın sebebiyle binadan yoğun duman yayılırken, binadan kopan parçaların park halindeki araçların üzerine düşmesi sonucu araçlarda hasar meydana geldi.

Yangın, ekiplerin yaklaşık bir saat süren çalışması sonucu kontrol altına alınarak söndürüldü.