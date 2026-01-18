Kağıthane'de Kanlı Saldırı: Saldırganlar 9 Saat Beklemiş - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
3-sayfa

Kağıthane'de Kanlı Saldırı: Saldırganlar 9 Saat Beklemiş

18.01.2026 12:44
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Burak Tunçel'in otomobiline düzenlenen silahlı saldırının detayları ortaya çıktı; GPS ile takip edilmiş.

İstanbul'un Kağıthane ilçesinde Burak Tunçel'in hayatını kaybettiği otomobile silahla düzenlenen saldırının detayları ortaya çıktı. Tunçel'in aracının altına sinyal takip cihazı yerleştirdiği belirlenen saldırganların, hedeflerini 9 saat boyunca beklediği tespit edildi. Saldırganların ardından kaçtıkları aracı Kemerburgaz'da ateşe verdikleri belirlendi.

Olay, 15 Ocak'ta saat 11.30 sıralarında Kağıthane Hamidiye Mahallesi Fazilet Caddesi'nde meydana gelmiş, park halindeki 34 HUB 246 plakalı araca kimliği belirsiz 2 şüpheli tarafından otomatik silahla saldırı düzenlenmişti. 40'a yakın kurşunun isabet ettiği otomobilin sürücüsü Burak Tunçel (25) yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetmişti. Olay sonrası polis ekiplerinin yaptığı çalışmalar sonucunda araç içerisinde Burak Tunçel'in uzun namlulu silahlarla öldürülmesi ile ilgili olarak şüphelilerle birlikte hareket eden 3 şahıs yapılan operasyonla yakalanarak gözaltına alınmıştı.

Kanlı saldırının detayları ortaya çıktı

Saldırganların, Tunçel'in aracının aracının altına GPS (sinyal takip) cihazı yerleştirdiği belirlendi. Saat 03.00'te aracın yananı geldikleri tespit edilen saldırganların yaklaşık 9 saat bekledikleri ve Tunçel araca bindiği sırada harekete geçtikleri tespit edildi. Ortalığı savaş alanına çeviren saldırganların geldikleri araca binerek olay yerinden uzaklaştıkları ardından aracı Kemerburgaz'da yaktıkları belirlendi. Öte yandan 10 gün önce cezaevinden tahliye edilen Tunçel'in ise poliste 12 suç kaydı olduğu ortaya çıktı. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

Kağıthane, İstanbul, Güvenlik, 3-sayfa, Suç, Son Dakika

Son Dakika 3-sayfa Kağıthane'de Kanlı Saldırı: Saldırganlar 9 Saat Beklemiş - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Hatay’da üretiliyor, 50 ülkeye satılıyor Vidasına kadar yerli Hatay'da üretiliyor, 50 ülkeye satılıyor! Vidasına kadar yerli
Bir devrin sonu Darıca Hayvanat Bahçesi kapatıldı Bir devrin sonu! Darıca Hayvanat Bahçesi kapatıldı
Türkiye’nin dev altın madeni satılıyor İşte fiyatı Türkiye'nin dev altın madeni satılıyor! İşte fiyatı
Tan Sağtürk görevden alındı Tan Sağtürk görevden alındı
Karnesinde 3 zayıfı olan lise 1 öğrencisi, yaşamına son verdi Karnesinde 3 zayıfı olan lise 1 öğrencisi, yaşamına son verdi
YPG’nin çekilme açıklaması Suriye’de sevinçle karşılandı YPG'nin çekilme açıklaması Suriye'de sevinçle karşılandı

13:10
Yunan bakan açıkça itiraf etti: Türkiye’ye karşı sessizce silahlanıyoruz
Yunan bakan açıkça itiraf etti: Türkiye'ye karşı sessizce silahlanıyoruz
11:54
Atlas’ın katil zanlısının avukatından akıllara durgunluk veren savunma
Atlas'ın katil zanlısının avukatından akıllara durgunluk veren savunma
11:02
“Dolandırıldım“ diyen Musk’tan OpenAI ve Microsoft’a 134 milyar dolarlık dava
"Dolandırıldım" diyen Musk'tan OpenAI ve Microsoft'a 134 milyar dolarlık dava
10:38
Öcalan’dan Suriye açıklaması: Bunlar süreci baltalama girişimi
Öcalan'dan Suriye açıklaması: Bunlar süreci baltalama girişimi
10:38
Hazal Kaya, Meryem Uzerli’yi görünce kendini tutamadı: Yaşlan artık be kadın
Hazal Kaya, Meryem Uzerli'yi görünce kendini tutamadı: Yaşlan artık be kadın!
10:14
https:www.haberler.comhaberlermenzil-lideri-izmir-e-geldi-olusan-kalabalik-19475229-haberi
https://www.haberler.com/haberler/menzil-lideri-izmir-e-geldi-olusan-kalabalik-19475229-haberi/
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 18.01.2026 13:18:09. #7.11#
SON DAKİKA: Kağıthane'de Kanlı Saldırı: Saldırganlar 9 Saat Beklemiş - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.