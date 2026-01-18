Kağıthane'de bir kişinin park halindeki aracında silahlı saldırı sonucu öldürülmesine ilişkin soruşturmada, gözaltı sayısı 11'e yükseldi.
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca, 15 Ocak'ta Hamidiye Mahallesi Fazilet Caddesi'nde Burak Tunçel'in (26) park halindeki aracında beklerken, yanında duran başka bir otomobilden uzun namlulu silahla açılan ateş sonucu öldürülmesine ilişkin yürütülen soruşturma sürüyor.
Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekiplerince, soruşturma kapsamında gözaltına alınan kişi sayısı 11'e yükseldi.
Şüphelilerin yaklaşık 9 saat Burak Tunçel'i bekledikleri, saldırı sırasında kullandıkları otomobili de kaçarken Eyüpsultan'daki Kemerburgaz yolunda yakıp, başka bir araçla kaçmaya devam ettikleri belirlendi.
Öte yandan, saldırı düzenlenen araca daha önce GPS cihazı takıldığı tespit edildi.
Son Dakika › Güncel › Kağıthane'de Silahlı Saldırı: 11 Gözaltı - Son Dakika
Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.
Sizin düşünceleriniz neler ?