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Kağıthane'de takla atan otomobilden burnu bile kanamadan çıktı - Son Dakika

Kağıthane'de takla atan otomobilden burnu bile kanamadan çıktı

01.06.2021 08:37

KAĞITHANE'de takla atan otomobil sürücüsü kazadan burnu bile kanamadan kurtuldu.

KAĞITHANE'de takla atan otomobil sürücüsü kazadan burnu bile kanamadan kurtuldu. Bir itfaiye eri yağmurda ıslanan sürücüye montunu verdi. Kaza nedeniyle TEM istikametinde trafik yoğunluğu oluştu.

Kaza, Okmeydanı TEM bağlantı yolunda saat 07.30 sıralarından meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Murat Mustafa Bostanoğlu 34 CRU 748 Plakalı  otomobili ile Okmeydanı'ndan TEM istikametine seyir halindeyken otomobilinin direksiyon hakimiyetini kaybederek bariyerlere çarptı. Çarpmanın etkisi ile takla atan otomobil yan yattı. Kazanın şokunu atlatan sürücüsü kendi imkanları ile otomobilden çıktı.

İTFAİYE ERİ MONTUNU VERDİ

Kazayı gören çevredeki vatandaşlar durumu sağlık, itfaiye ve polis ekiplerine bildirdi. Sürücü Bostanoğlu, kazayı burnu bile kanamadan atlattı. Aracı takla atan sürücü, itfaiye ekiplerine üşüdüğünü söylemesi üzerine bir itfaiye eri Murat Mustafa Bostanoğlu'na montunu verdi.

Kaza nedeniyle Okmeydanı TEM bağlantı yolu TEM istikametine bir şerit trafiğe kapandı. Okmeydanı'ndan TEM istikametine gitmek isteyen sürücüler araçları ile uzun araç kuyrukları oluşturdu.


Kağıthane'de takla atan otomobilden burnu bile kanamadan çıktı
Kağıthane'de takla atan otomobilden burnu bile kanamadan çıktı
Kağıthane'de takla atan otomobilden burnu bile kanamadan çıktı
Kağıthane'de takla atan otomobilden burnu bile kanamadan çıktı
Kağıthane'de takla atan otomobilden burnu bile kanamadan çıktı
Kağıthane'de takla atan otomobilden burnu bile kanamadan çıktı
Kağıthane'de takla atan otomobilden burnu bile kanamadan çıktı
Kağıthane'de takla atan otomobilden burnu bile kanamadan çıktı
Kağıthane'de takla atan otomobilden burnu bile kanamadan çıktı
Kağıthane'de takla atan otomobilden burnu bile kanamadan çıktı

TEM Otoyolu, Kağıthane, Otomobil, İtfaiye, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Kağıthane'de takla atan otomobilden burnu bile kanamadan çıktı - Son Dakika


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