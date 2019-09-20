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Kağıthane'deki otobüs kazası kamerada

33 dakika önce

KAĞITHANE'de otobüs sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kayarak 5 araca çarptı.

Kağıthane'deki otobüs kazası kamerada, System.String[]

KAĞITHANE'de otobüs sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kayarak 5 araca çarptı. Kazada kaldırımdan yürüyen bir kadın iki araç arasında kalarak yaralandı. Bu anlar ise saniye saniye güvenlik kameralarına yansıdı.

Olay, Çeliktepe Mahallesi Genç Osman Caddesi üzerinde saat 09.45 sıralarında meydana geldi. 63 Hat Nolu Çeliktepe-Kabataş hattında çalışan İstanbul Otobüs A.Ş.'ye bağlı otobüsün şoförü yağmurunda etkisi ile birlikte yokuş aşağıya inerken direksiyon hakimiyetini kaybetti. Yolcu dolu otobüs yolda yan döndü ve park halindeki 5 araca çarparak durabildi.

Kaza sırasında kaldırımdan yürüyen bir kadında kazaya karışan araçların arasında kaldı. Kazayı gören çevredeki vatandaşlar hemen kadının yardımına koştu. Kadın bulunduğu yerden çıkartılarak sağlık ekiplerine haber  verildi. Ambulans ile hastaneye kaldırılan yaralı kadının hayati tehlikesinin olmadığı öğrenildi.

Kazada aracı hasar gören Suat Özdemir, "Yolcu otobüsü kaymaya başladı. Kayarak geldi araçlarımıza vurdu. O ona vurdu bu buna vurdu 5 araç kazaya karıştı. Bir bayan vardı, oda arabanın arasında kaldı. Oda hafif yaralandı. Yağmurdan dolayı zincirleme kaza oldu" diye konuştu.

Kazada park halinde 5 araç ve otobüste maddi hasar meydana geldi. Otobüs sürücüsü ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürülürken polis kaza ile ilgili soruşturma başlattı.

Kabataş, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 20.09.2019 11:37 Kaynak: DHA
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