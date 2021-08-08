Kağıthane polisinden Gültepe' de dev asayiş denetimi - Son Dakika

Kağıthane polisinden Gültepe' de dev asayiş denetimi

İSTANBUL - Kağıthane İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, motorize yunus ekipleri, trafik polis ekipleri ve sokak bekçilerinin de desteği ile Gültepe'de geniş kapsamlı bir asayiş denetimi gerçekleştirdi.

Kağıthane İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri Gültepe'de esnafların güvenliğine yönelik geniş kapsamlı bir asayiş uygulaması gerçekleştirdi. Yapılan dev denetime motorize yunus ekiplerinin yanı sıra trafik şube ekipleri ile sokak bekçileri de destek verdi. Yapılan geniş çaplı denetim kapsamında Harmantepe Meydanı'nda bulunan cadde, sokaklar ve sokaklarda bulunan dükkanlar ile kıraathaneler didik didik arandı. Cadde ve sokakların aranmasının ardından uygulama yapan polis ekipleri şüpheli araçları durdurduktan sonra vatandaşların üstlerini arayarak GBT'lerini sorguladı. İlçede adeta kuş uçurtmayan polis ekipleri şüpheli bulunan birkaç kişiyi de gözaltına aldı.

Kağıthane polisinden suçlulara göz dağı

Gerçekleştirilen dev denetim sonrasında gözaltına alınan şüpheliler ilçe emniyet müdürlüğüne götürülürken, polisinin ilçe genelinde cadde ve sokaklarda yaya ve araçlarla sürekli olarak devriye gezerek suça ve suçlulara göz açtırmayacağı bilgisine ulaşıldı.