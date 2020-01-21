Kağıthane Seyrantepe mevkiinde 4 aracın karıştığı trafik kazası meydana geldi. - Son Dakika
Son Dakika 3. Sayfa Kağıthane Seyrantepe mevkiinde 4 aracın karıştığı trafik kazası meydana geldi. - Son Dakika

Kağıthane Seyrantepe mevkiinde 4 aracın karıştığı trafik kazası meydana geldi.

34 dakika önce

Kağıthane Seyrantepe mevkiinde 4 aracın karıştığı trafik kazası meydana geldi.

Kağıthane Seyrantepe mevkiinde 4 aracın karıştığı trafik kazası meydana geldi., System.String[]

Kağıthane Seyrantepe mevkiinde 4 aracın karıştığı trafik kazası meydana geldi. Kazada yaralılar olduğu öğrenildi. - İSTANBUL

Kağıthane, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 21.01.2020 07:38 Kaynak: İHA
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