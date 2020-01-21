Kağıthane Seyrantepe mevkiinde 4 aracın karıştığı trafik kazası meydana geldi. - Son Dakika

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Kağıthane Seyrantepe mevkiinde 4 aracın karıştığı trafik kazası meydana geldi.
34 dakika önce
Kağıthane Seyrantepe mevkiinde 4 aracın karıştığı trafik kazası meydana geldi.
Haber Yayın Tarihi: 21.01.2020 07:38 Kaynak: İHA
Kağıthane Seyrantepe mevkiinde 4 aracın karıştığı trafik kazası meydana geldi. Kazada yaralılar olduğu öğrenildi. - İSTANBUL
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