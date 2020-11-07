Kâğıtların heba olmasına dayanamadı, öğrencileriyle atölye kurdu

Sebahat Kavak MEB'de öğretmen. Bir öğretmenin hem öğrencilerinde hem de hayata dair nasıl farklar yaratabileceğinin güzel bir örneği o. Okullarda her gün ziyan olan kağıtlara içi yanıyordu. O da topladı öğrencilerini, sıvadı kollarını. Önce Yalova Lisesi'nin koridorlarına kağıt atık kutuları koydular. Sonra bir ustadan kağıt yapmayı öğrendiler. Şimdi kurtardıkları kağıtlarla çiçeklikten maket gemiye kadar pek çok şey üretiyorlar.

Kağıtları değerlendirmeye nasıl başladınız?

Özellikle okullarda her gün yüzlerce kağıt harcanıyor, fotokopiler boşa gidiyor, çöpler kağıt atıklarla doluyordu. Kağıtları boşa harcamak istemiyordum ve öğrencilerimle bir araya gelerek kağıtları dönüştürmek için bir çalışma yapmaya karar verdik. Yalova Lisesi'nde koridorlara 'kağıt atık kutuları' koyduk. Herkes atık kağıtları orada topladı. Sonra öğrencilerimle birlikte Yalova'daki İbrahim Müteferrika Kağıt Müzesi'ne gittik ve orada kağıt ustası Aytekin Vural'dan kağıt yapmayı öğrendik. Böylece okulumuzda bir geri dönüşüm atölyesi kurduk. O günden bu yana atık kağıtları dönüştürüp yeniden kullanılır hale getiriyoruz.

Peki, kağıt üretirken hangi malzemeleri kullanıyorsunuz?

Plastik tekne, eleme işlemi için üzerine sineklik gerilmiş bir çerçeve (elek), boş çerçeve, pamuklu bez, çırpıcı, mandal, ip, sünger, iki adet kalın keçe, rondo, atık kağıt ve mısır nişastası...

Bu atık kağıtlarla neler yapılabilir, siz neler yapıyorsunuz?

Biz pek çok ürün elde ediyoruz. Örneğin kağıtları bir araya getirip, iğne ve iplikle dikerek bol sayfalı defterler, katlayıp yapıştırarak zarflar, kartvizitler, albümler, davetiyeler, takvimler, hatta takı kutusu, avize, kalemlik ve mumluk bile yapıyoruz. Kağıt her türlü şekilde kullanılabilir. Ne yapmak istediğiniz hayal gücünüze kalmış. Biz öğrencilerimizle kağıt çiçeklik, maket gemi, kitap ayracı ve hatta heykel bile yaptık.