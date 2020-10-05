Kağızman'da ceviz hasadında 200 ton rekolte bekleniyor - Son Dakika

Kars'ın Kağızman ilçesinde yaklaşık 200 ton ceviz rekoltesi bekleniyor.

Kağızman ilçesinde özenle yetiştirilen cevizlerin hasadı başladı. İlçedeki bahçelerde toplanan işçiler silkeleme sistemiyle ağaçları sallayarak cevizleri çuvallara dolduruyor. Daha sonra güneşe bırakılan cevizler kurutularak satışa hazır hale getiriliyor.

Yaklaşık 200 ton rekoltenin beklendiği ilçede çiftçiler bahçelerde hummalı çalışmasını sürdürüyor.

Kağızman Ziraat Odası Başkanı Sülhettin Günday, Kağızman ilçesinde çeşitli ürünlerin yetiştiğini söyledi.

Tescilli uzun elmanın sadece Kağızman ilçesinde yetiştiğini ve elma yetiştiriciliğinden sonra ceviz yetiştiriciliğin geldiğini ifade eden Günday, "Şimdi bahçelerimizde ceviz hasadımız başladı, Geçen sene 100 ton ceviz elde etmişken bu sene yaklaşık 200 ton civarında üretim beklemekteyiz." dedi.

Günday, Kağızman'da ürünlerin kaliteli olduğuna dikkat çekerek, "Yeni dikilen ceviz fideleri özellikle toprağı çok sevdi ve Kağızman ilçemizde özdeşleşti. Hasat döneminin çiftçilerimize hayırlı ve bol bereketli olmasını diliyorum. Öyle tahmin ediyorum ki önümüzdeki yıllarda Kağızman ilçemizde 300-400 ton civarında ürün elde edeceğiz. Ayrıca gelecek yıllarda cevizi Kağızman ilçemizde tamamen özdeşleştirip ön plana çıkacağımızı da düşünüyoruz." diye konuştu.