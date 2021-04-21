Kağızman'da peyzaj çalışması başlatıldı - Son Dakika

Kars'ın Kağızman ilçesinde, ana caddelerde peyzaj çalışması başlatıldı.

Kağızman Belediyesi tarafından İstiklal Alanı, Şehit Jandarma Yüzbaşı Ferhat Çiftçi Parkı'nda güz dönemi fidan dikimi ve budama çalışmalarının ardından çiçek dikimi ve peyzaj çalışması yapılıyor.

Belediye Başkanı Nevzat Yıldız, Kağızman'ın her mevsim ayrı bir güzel olduğunu ifade ederek, "Yapılan çalışmalar kapsamında parklar başta olmak üzere, kavşak, refüj ve yeşil alanlarda 150 bin adet 8 farklı tür 7 çeşit renkte mevsimlik çiçek dikimi çalışmalarına başlandı." dedi.

İlçenin birçok alanda çehresini değiştirdiklerini anlatan Yıldız, "Çiçeklerin toprakla buluşması sonrası Yeşil Kağızman ilçemiz rengarenk bir görüntüye kavuşuyor. Çalışmalar kapsamında Kağızman ilçemizin farklı noktalarında ise çiçek dikim çalışmaları devam ediyor." diye konuştu.