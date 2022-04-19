Kahire YEE'de düzenlenen iftar programında Türk öğrenciler buluştu - Son Dakika
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Kahire YEE'de düzenlenen iftar programında Türk öğrenciler buluştu

19.04.2022 22:02
Kahire YEE'de düzenlenen iftar programında Türk öğrenciler buluştu

Mısır'ın başkentinde faaliyetlerine devam eden Kahire Yunus Emre Enstitüsünde (YEE) organize edilen iftar programı, bu ülkede eğitim gören Türk öğrencileri buluşturdu.

Mısır'ın başkentinde faaliyetlerine devam eden Kahire Yunus Emre Enstitüsünde (YEE) organize edilen iftar programı, bu ülkede eğitim gören Türk öğrencileri buluşturdu.

Kahire YEE'de düzenlenen iftar programına, Türkiye'nin Kahire Maslahatgüzarı Kemalettin Eruygur, Kahire YEE Müdürü Emin Boyraz, Eğitim Müşaviri Şaban Karataş, Mısır Türk Öğrenci Birliği Başkanı Mustafa Alıç ve El-Ezher Üniversitesi ile diğer üniversitelerde eğitim gören Türk öğrenciler katılım gösterdi.

Mısır'da eğitim gören Türk öğrencilerden Ramazan Ökkeş Başpınar, iftar programının ardından AA muhabirine yaptığı açıklamada, "Herkese hayırlı ramazanlar. Bugün Kahire Yunus Emre Enstitüsünde Mısır'da okuyan öğrencilere özel iftar daveti verildi. Kahire YEE Müdürü Emin Boyraz'a bizleri ağırladığı için teşekkür ederiz." dedi.

Organizasyonda çok güzel vakit geçirdiklerini dile getiren Başpınar, "İftar programında bizlere Eğitim Müşaviri Şaban Karataş ve Maslahatgüzar Kemalettin Eruygur da eşlik etti. Çok hoş bir iftar, çok güzel bir akşam geçirdik." diye konuştu.

İftar programına katılan bir başka Türk öğrenci Melike Soylu da Boğaziçi Üniversitesi Sosyoloji Bölümü öğrencisi olduğunu, Mısır'a Kahire Amerika Üniversitesi'nde değişim programı öğrencisi olarak geldiğini söyledi.

Soylu ayrıca, Kahire YEE sayesinde birçok farklı etkinlikte pek çok uluslararası öğrenci ve değerli insan tanıma fırsatı yakaladığını kaydetti.

Kahire YEE tarafından düzenlenen "Geleneksel Ramazan Akşamları" programı kapsamında, 12-14 Nisan tarihlerinde Enstitüde üç gün boyunca iftar verilmişti. Mezun öğrenciler, çocuk sınıfları, Türkologlar gibi birçok misafirin ağırlandığı programda kumda kahve eşliğinde sergilenen gölge oyunu katılanların beğenisine sunulmuştu.

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Kahire, İftar, Mısır, Türk, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Kahire YEE'de düzenlenen iftar programında Türk öğrenciler buluştu - Son Dakika


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