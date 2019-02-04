Kahkaha Dolu Bir Soygun Hikayesi!
16 dakika önce
Yeni yılın ilk ayında seyirciyle buluşan "Bir Banka Soygunu Komedisi" oyuncu kadrosunun başarılı performansı, düşmeyen aksiyonu ve bol kahkahasıyla izleyenlerden övgü topluyor.
Yapımcılığını BKM'nin , uygulayıcılığını Talimhane Tiyatrosu'nun üstlendiği başrollerinde Serhat Tutumluer, Seren Şirince ve Bora Akkaş'ın yer aldığı müzikli oyun "Bir Banka Soygunu Komedisi" bir soygun hikayesini kahkahalarla anlatıyor.
Yönetmenliğini Lerzan Pamir'in, çevirmenliğini Mehmet Ergen'in üstlendiği, Ocak ayında kapalı gişe oynayan"Bir Banka Soygunu Komedisi"nin Şubat, Mart ve Nisan ayı biletleri yoğun istek üzerine satışa sunuldu.
Oyun hakkında:
Bu şehirde herkes sahtekar! Minneapolis 'de hırsızlar kol geziyor.
Herkesin gözü Şehir Bankası'na emanet edilen paha biçilmez elmasta. Özellikle de hapisten kaçan azılı suçluların. Başı boş bırakılmış beceriksiz banka çalışanları, yan kesiciler ve bu karmaşanın içinden çıkan aşk hikayeleri.
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Haber Yayın Tarihi : 04.02.2019 04:35 Kaynak: Bültenler
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