Kahkaha Dolu Yeni Tiyatro Oyunu "BAVUL"UN Ocak Ve Şubat Ayı Oyun Tarihleri Belli Oldu!
51 dakika önce
Senaryosunu Sam Bobrick'in yazdığı usta yönetmen Levent Tülek'in uyarlayıp yönettiği "Bavul"un, Ocak ve Şubat ayları gösteri tarihleri belli oldu.
Aralık ayında gala yapan oyunun oyuncu kadrosunda sahnelerin usta isimlerinden Bekir Aksoy, Çiçek Dilligil, Yasemin Hadivent ve Mert Asutay'ın yer alıyor.
"Bavul" tiyatro oyunu, son derece zıt iki insanın çılgın, delice ve kahkaha dolu karşılaşmalarını konu alıyor.
Çaresiz ve huysuz bir adamın bavulunun havaalanında yalnız ve meraklı bir kadının bavulu ile karışması ile başlayan hikaye tuhaf ve komik olayların birbirini kovalamaya başlamasıyla devam ediyor.
Yapımcılığını Karart Kültür Sanat tarafından Osman Genç'in üstlendiği "Bavul" insan ilişkilerini, aşkları, sevgileri, yalnızlıkları doğru insan-yanlış insan tartışmasını ve günümüz insanının mutluluktan ne anladığını esprili ve renkli bir biçimde anlatan çılgın, delidolu bir oyun.
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Haber Yayın Tarihi : 09.01.2019 06:20 Kaynak: Bültenler
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