Son dakika: Kahramankazan Belediyesi araç filosunu güçlendirdi - Son Dakika

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Kahramankazan Belediyesi, 5 beton mikseri ve pompasını filosuna dahil etti.

Kahramankazan Belediye Başkanı Serhat Oğuz, AA muhabirine, belediye olarak beton santraline sahip olduklarını, piyasaya da hizmet sunduklarını söyledi.

Sıfırdan bir marka oluşturmanın zor olduğunu belirten Oğuz, "Bundan sonraki çalışmalar daha hızlı şekilde devam edecek. Buralar istihdam demek, bu santralimiz ilçemizin ekonomisine katma değer demek, hizmet demek." diye konuştu.