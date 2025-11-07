Kahramankazan Belediyesi'nden YKS Hazırlığı İçin Kitap Desteği

(ANKARA)- Kahramankazan Belediyesi, Satıkadın Mahalle Kültür Evi'nde Yükseköğretim Kurumları Sınavı'na (YKS) hazırlanan 12. sınıf öğrencilerine kitap desteğinde bulundu.

Kahramankazan Belediyesi bünyesinde hizmet veren Satıkadın Mahalle Kültür Evi'nde 12. sınıf öğrencileri için düzenlenen YKS hazırlık kursları, yoğun ilgi görüyor. Alanında uzman öğretmenler eşliğinde gerçekleştirilen derslerde öğrenciler, üniversite hayallerine bir adım daha yaklaşıyor. Eğitim desteğinin yanı sıra Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü ekipleri de YKS sürecinde ihtiyaç duydukları kaynaklara daha kolay ulaşabilmeleri amacıyla öğrencilere kitap desteği sağlıyor.

Belediye Başkanı Selim Çırpanoğlu, "Amacımız gençlerimizin geleceğe daha güçlü adımlarla ilerlemesi. Onların başarısı, bizim en büyük gurur kaynağımız" diyerek eğitim yatırımlarının artarak devam edeceğini belirtti.