Kahramankazan'da Diyabet Haftası Farkındalık Semineri Düzenlendi

(ANKARA) - Kahramankazan Belediyesi ve özel bir hastane iş birliği Diyabet Haftası kapsamında farkındalık semineri düzenlendi.

Kahramankazan Belediyesi ve Özel Ortadoğu Hastanesi iş birliğiyle Diyabet Haftası kapsamında farkındalık semineri düzenlendi. Belediye Nikah Salonu'nda, Sağlık İşleri Müdürlüğünün koordinasyonuyla gerçekleştirilen seminere Kahramankazan Belediye Başkan Yardımcısı Cemal Öztürk, birim müdürleri, belediye personeli ve çok sayıda vatandaş katıldı.

Seminerin konuşmacısı Uzman Diyetisyen Sümeyye Şerifoğlu, diyabetin erken teşhisi, diyabetle yaşam, doğru beslenme alışkanlıkları ve hastalığın kontrol altında tutulmasında bireysel farkındalığın önemi üzerine bilgi verdi. Şerifoğlu, diyabetin yalnızca tıbbi bir durum değil, aynı zamanda sağlıklı yaşam bilincinin önemli bir parçası olduğunu vurguladı.

Katılımcılar diyabetle ilgili güncel bilgiler edinirken, uzmanla birebir görüşerek merak ettikleri sorulara detaylı yanıtlar alma fırsatı buldu.