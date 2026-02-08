Kahramankazan\'da Kur\'an Ziyafeti

Ankara'nın Kahramankazan ilçesinde "Kur'an Ziyafeti" programı yapıldı.
İlçe Müftülüğü ve Türkiye Diyanet Vakfı Kahramankazan Şubesi işbirliğinde, Merkez Ulu Cami'de düzenlenen programa vatandaşlar ilgi gösterdi.
Kur'an-ı Kerim tilavetinin ardından dua edildi, ilahiler okundu.
Programa, İlçe Müftüsü Abdullah Yalman da katıldı.
