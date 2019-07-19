Son Dakika Haberleri: Kahramanmaraş 3,7 ile sallandı
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Kahramanmaraş 3,7 ile sallandı

1 saat önce

Kahramanmaraş'ın Çağlayancerit ilçesinde 3,7 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Kahramanmaraş 3,7 ile sallandı, System.String[]
Kahramanmaraş'ın Çağlayancerit ilçesinde 3,7 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığından alınan bilgilere göre, deprem akşam saatlerinde Çağlayancerit ilçesinde meydana geldi. Yerin 6,99 kilometre derinliğinde gerçekleşen sarsıntıda ilçe, 3,7 büyüklüğünde sallandı.

Depremde can ve mal kaybı yaşanmadığı öğrenildi. - KAHRAMANMARAŞ
Çağlayancerit, Kahramanmaraş, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 19.07.2019 11:24 Kaynak: İHA
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