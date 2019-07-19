Kahramanmaraş 3,7 ile sallandı
1 saat önce
Kahramanmaraş'ın Çağlayancerit ilçesinde 3,7 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
Kahramanmaraş Haber Yayın Tarihi: 19.07.2019 11:24 Kaynak: İHA
'ın Çağlayancerit
ilçesinde 3,7 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığından alınan bilgilere göre, deprem akşam saatlerinde Çağlayancerit ilçesinde meydana geldi. Yerin 6,99 kilometre derinliğinde gerçekleşen sarsıntıda ilçe, 3,7 büyüklüğünde sallandı.
Depremde can ve mal kaybı yaşanmadığı öğrenildi. - KAHRAMANMARAŞ
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