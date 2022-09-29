Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesinden parke çalışmaları - Son Dakika
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Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesinden parke çalışmaları

29.09.2022 14:52
Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesinden parke çalışmaları

Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi'nin cadde ve kaldırımlarda parke çalışmaları sürüyor.

Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi'nin cadde ve kaldırımlarda parke çalışmaları sürüyor.

Büyükşehir Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekiplerinin Andırın ilçesinde bozulan ve deforme olan yolların yenilenmesine yönelik kilit parke taşı çalışmalarını yoğunlaştırdı.

Ekipler, ulaşımı kolaylaştırmak ve vatandaşlara daha iyi bir hizmet sunmak için yolları yenileyerek çevre düzenlemesi yaptı.

Ekipler, kış ayları başlamadan program dahilindeki çalışmaları bitirmeyi hedefliyor.

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Kaynak: AA

Fen İşleri Müdürlüğü, Kahramanmaraş, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesinden parke çalışmaları - Son Dakika

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