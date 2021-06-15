KAHRAMANMARAŞ'ın Türkoğlu İlçe Jandarma Komutanlığı'nın duvarında rüzgar nedeniyle katlanan Türk bayrağını 2 çocuk düzeltip öptü. O anlar, jandarmanın güvenlik kamerasına yansıdı.
Dün akşam saatlerinde Türkoğlu İlçe Jandarma Komutanlığı önünden geçen 2 çocuk, duvardaki Türk bayrağının rüzgar nedeniyle katlanmış olduğunu fark etti. Çocuklardan biri bayrağı düzeltirken, diğeri de öpüp alnına koydu. O anlar, jandarmanın güvenlik kameralarınca da kaydedildi.
Görüntülü Dökümü
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Çocukların gelişi
Çocuğun bayrağı düzeltmesi
Diğerinin bayrağı öpmesi
Haber-Kamera: Ömer KOÇ-KAHRAMANMARAŞ-DHA)
Kaynak: DHA
Son Dakika › Güncel › KAHRAMANMARAŞ ÇOCUKLAR, RÜZGAR NEDENİYLE KATLANAN TÜRK BAYRAĞINI DÜZELTİP ÖPTÜ - Son Dakika