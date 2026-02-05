Kahramanmaraş Depreminin Acısı İki Yıl Sonra da Sürüyor

Amasya'nın Suluova ilçesinde yaşayan İlhan Yaylacı, "asrın felaketi" olarak nitelendirilen Kahramanmaraş merkezli depremlerde Hatay'da yaşamını yitiren kardeşi ve kardeşinin eşi ile 2 yeğeninin acısını ilk günkü gibi yaşıyor.

Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat 2023'teki depremlerde Hatay'da yaşayan Astsubay Kademeli Kıdemli Başçavuş İzzet Yaylacı, polis memuru eşi Zehra Yaylacı ile çocukları İrem Buse ve Rüzgar Berat da yaşamını yitirenler arasında yer aldı.

İzzet ve Zehra Yaylacı ile çocuklarının cenazesi, memleketleri Amasya'nın Suluova ilçesinde toprağa verildi.

İzzet Yaylacı'nın ağabeyi İlhan Yaylacı ile ailesi, Suluova Belediye Kabristanlığındaki mezarları sık sık ziyaret ederek dua ediyor.

İlhan Yaylacı, AA muhabirine, kardeşiyle son kez deprem gecesinde telefonla görüştüğünü söyledi.

Depreme 4 canlarını kaybettiklerini belirten Yaylacı, "Depremin birinci günü oradaydık. Cenazeleri kendi ellerimizle çıkardık. Aradan 3 yıl geçmesine rağmen halen acımız bugünkü gibi taze. Halen onları özlüyoruz." dedi.

Felaketin boyutunun çok büyük olduğunu dile getiren Yaylacı, "Acımız tarifsiz. Cenazelerimizi alıp baba ocağına getirmek, defnetmek biraz olsun acılarımıza su serpti. 5. gün cenazelerimizi ancak getirebildik. Yığıntıların içerisinde çok zor şartlarda cenazelerimizi çıkarttık. En azından başlarında bir dua okuyoruz." ifadesini kullandı.

Kardeşinin ailesinden kimse kalmadığına işaret eden Yaylacı, "Annem çok daha büyük acı çekiyor. Halen her gün ağlıyor, her gün mezara getiriyoruz. Bölgede yaralar sarılıyor ama cenazesi olanlar için acı hala devam ediyor." diye konuştu.