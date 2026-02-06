Kahramanmaraş Depremlerinde Anma Törenleri

Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat 2023'teki depremlerde hayatını kaybedenler için İzmir ve Uşak'ta anma programları düzenlendi.

"Asrın felaketi" olarak nitelendirilen depremin 3. yılında, İzmir Valiliğince Konak Meydanı'nda program gerçekleştirildi. Programda, AFAD tarafından akreditasyon belgesi verilen arama ve kurtarma ekiplerine de armaları takdim edildi.

Protokol üyeleri, arama kurtarma faaliyetlerinde kullanılan malzeme ve ekipmanların sergilendiği stantları gezdi.

İzmir Valisi Süleyman Elban, gazetecilere yaptığı açıklamada, deprem sırasında Adana Valisi olarak görev yaptığını hatırlattı.

Depremlerde ve afetlerde hayatını kaybedenlere rahmet dileyen Elban, depremin büyüklüğü kadar milletin, devletin ve hükümetin büyüklüğünü de gördüklerini ifade etti.

Elban, şöyle konuştu:

"2,5 yıl gibi bir kısa sürede rekor bir hızda konutlar yapılarak hak sahiplerine teslim edildi. Hastanelerinden okullarına, yollarından, köprülerinden resmi kurum binalarına kadar tüm altyapı da aynı zamanda ayağa kaldırıldı. Bu işte de çok önemli emek, çok önemli çaba var. Bu konuda hem vatandaşımızın çok hızlı konutlarına kavuşması, hem hizmetlerle ilgili altyapının çok hızlı sonuçlanması konusunda vizyonu ve gayretleri, talimatları için Sayın Cumhurbaşkanımıza şükranlarımızı sunuyoruz."

Törene Ege Ordusu ve Garnizon Komutanı Orgeneral İrfan Özsert, AK Parti İzmir Milletvekili Ceyda Bölünmez Çankırı, Sahil Güvenlik Ege Deniz Bölge Komutanı Tümamiral Tayfun Paşaoğlu ile ilgililer katıldı.

Program kapsamında İzmir Müftülüğü tarafından depremlerde hayatını kaybedenler için Hisar Camisi'nde mevlit okutuldu.

Türk Kızılay ve sivil toplum kuruluşları tarafından ise Konak Atatürk Meydanı'nda çorba, pilav ve helva ikramı yapıldı.

Uşak

Uşak Valiliği öncülüğünde İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD) tarafından düzenlenen program kapsamında Ulu Cami'de depremlerde hayatını kaybedenler için mevlit okutuldu.

Burada Kur'an-ı Kerim okunup dua edilmesinin ardından cami önünde lokma hayrı yapıldı.

Protokol üyeleri daha sonra Uşak Belediyesi eski hizmet binası önünde AFAD, jandarma, itfaiye ve diğer arama kurtarma dernekleri tarafından açılan stantları gezdi.

Programa Uşak Valisi Naci Aktaş, İl Emniyet Müdürü Taner Çiftçi, Uşak Belediye Başkan Yardımcısı Çağlar Samancı, İl Jandarma Komutan Yardımcısı Ergün Yılmaz ve AFAD İl Müdürü Yasemin Bebek de katıldı.