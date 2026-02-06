Kahramanmaraş depremlerinin yıl dönümü anma spotu

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığınca (AFAD), 6 Şubat 2023'teki Kahramanmaraş merkezli depremlerin yıl dönümü dolayısıyla kamu spotu hazırlandı.

AFAD'dan yapılan açıklamaya göre, 6 Şubat depremlerinin yıl dönümü için hazırlanan spot film, Radyo Televizyon Üst Kurulu (RTÜK) tarafından "6112 Sayılı Kanun Kapsamında Yayınlanacak Öncelikli Yayınlar" olarak kabul edildi.

Kamu spotunda, 3 yıl önce Kahramanmaraş merkezli depremlerle hayatını kaybeden vatandaşlar anıldı. Çalışmaların yaşananlardan edinilen tecrübeler ışığında birlik, beraberlikle ve kararlılıkla devam edeceği vurgulandı.

60 saniyelik kamu spotu, AFAD'ın sosyal medya hesaplarından "Yaşadıklarımızdan edindiğimiz tecrübeler ve birliğimizin verdiği güçle, her gün, kararlılıkla ve azimle çalışmaya devam ediyoruz. Bu vesileyle, ülkemizde meydana gelen afetlerde hayatını kaybeden vatandaşlarımızı rahmetle anıyor; ailelerine, yakınlarına ve milletimize bir kez daha başsağlığı diliyoruz." mesajıyla da paylaşıldı.