Son Dakika Haberleri: Kahramanmaraş Emniyet Müdürü, Polisleri Ziyaret Ederek Yeni Yılını Kutladı

Kahramanmaraş Emniyet Müdürü, Polisleri Ziyaret Ederek Yeni Yılını Kutladı

1 saat önce

Emniyet Müdürü, polisleri ziyaret ederek yeni yılını kutladıKAHRAMANMARAŞ İl Emniyet Müdürü Doğan İnci, 2019'a görev başında giren polis memurlarını ziyaret edip yeni yıllarını kutladı.

Emniyet Müdürü, polisleri ziyaret ederek yeni yılını kutladı

KAHRAMANMARAŞ İl Emniyet Müdürü Doğan İnci, 2019'a görev başında giren polis memurlarını ziyaret edip yeni yıllarını kutladı.

Emniyet Müdürü Doğan İnci, beraberinde yardımcıları ve şube müdürleriyle birlikte ilk olarak Çevik Kuvvet Şube Müdürlüğü'nü ziyaret etti. Personelin yeni yılını kutlayan İnci, onlarla sohbet etti. Burada açıklamalarda bulunan İnci, vatandaşların yeni yıla huzur içerisinde girmesi için Kahramanmaraş emniyetinin bekçisinden müdürüne kadar görevi başında olduğunu ve saat 00.00 itibariyle il genelinde önemli bir olay yaşanmadığını söyledi. Eğlenmenin her insanın hakkı olduğunu belirtip sürücüleri alkollü bir şekilde direksiyona geçmemesi konusunda uyaran İnci, Asayiş olarak il genelinde 600 personelimizle birlikte şu an görevdeyiz. Bekçisinden polis memuruna, amirinden müdürüne kadar 600 personelle birlikte asayiş ve trafik hizmetlerini yürütmekteyiz dedi.

Doğan İnci, daha sonra diğer şubeler ve uygulama noktalarındaki personelini de ziyaret edip yeni yıllarını kutladı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 01.01.2019 05:27 Kaynak: DHA

Çevik Kuvvet Şube Müdürlüğü, Polis, Kahramanmaraş, Güncel
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