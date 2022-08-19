Alınan bilgiye göre, Şeyh Adil Mahallesi Veysi Kaynak Bulvarı'nda kurulan pazar yerine gelen F.B, elindeki av tüfeğiyle henüz bilinmeyen bir nedenle pazar esnafı A.E. ve Ü.K'ye ateş etti.

Kaynak: AA

Kahramanmaraş, Dulkadiroğlu, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Kahramanmaraş'ta silahlı kavgada 2 pazarcı yaralandı - Son Dakika

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