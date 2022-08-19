Kahramanmaraş'ta silahlı kavgada 2 pazarcı yaralandı - Son Dakika
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Kahramanmaraş'ta silahlı kavgada 2 pazarcı yaralandı

19.08.2022 00:20
Kahramanmaraş'ta silahlı kavgada 2 pazarcı yaralandı

Kahramanmaraş'ın Dulkadiroğlu ilçesinde çıkan silahlı kavgada 2 pazarcı yaralandı.

Kahramanmaraş'ın Dulkadiroğlu ilçesinde çıkan silahlı kavgada 2 pazarcı yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Şeyh Adil Mahallesi Veysi Kaynak Bulvarı'nda kurulan pazar yerine gelen F.B, elindeki av tüfeğiyle henüz bilinmeyen bir nedenle pazar esnafı A.E. ve Ü.K'ye ateş etti.

Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Kavgada yaralanan A.E ve Ü.K, ambulansla Necip Fazıl Şehir Hastanesine kaldırıldı.

Olayın ardından kaçan şüpheli F.B, polis ekiplerince kısa sürede yakalanarak emniyete götürüldü.

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Pazar yerinde silahlı kavga: 2 yaralı Pazar yerinde silahlı kavga: 2 yaralı Kahramanmaraş'ta 1 kişinin yaralandığı silahlı kavga kamerada Kahramanmaraş'ta 1 kişinin yaralandığı silahlı kavga kamerada
Kaynak: AA

Kahramanmaraş, Dulkadiroğlu, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Kahramanmaraş'ta silahlı kavgada 2 pazarcı yaralandı - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

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SON DAKİKA: Kahramanmaraş'ta silahlı kavgada 2 pazarcı yaralandı - Son Dakika
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