Kahramanmaraş'ta otomobil ile hafif ticari aracın çarpıştığı kazada 7 kişi yaralandı - Son Dakika
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Kahramanmaraş'ta otomobil ile hafif ticari aracın çarpıştığı kazada 7 kişi yaralandı

07.08.2022 11:33
Kahramanmaraş'ta otomobil ile hafif ticari aracın çarpıştığı kazada 7 kişi yaralandı

Kahramanmaraş'ın Dulkadiroğlu ilçesinde otomobil ile hafif ticari aracın çarpışması sonucu 2'si çocuk 7 kişi yaralandı.

Kahramanmaraş'ın Dulkadiroğlu ilçesinde otomobil ile hafif ticari aracın çarpışması sonucu 2'si çocuk 7 kişi yaralandı.

İ.A. (42) yönetimindeki 46 FU 230 plakalı otomobil, Ayaklıcaoluk Mahallesi Peynirdere Kavşağı'nda R.Ç. (30) idaresindeki 46 ADU 408 plakalı hafif ticari araçla çarpıştı.

Kazada sürücüler ile araçlardaki M.Ç. (60), M.A. (6), A.A. (9), Y.A, (39) ve D.F. (98) yaralandı.

Ambulanslarla kentteki çeşitli hastanelere kaldırılan yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

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Kaynak: AA

Kahramanmaraş, Dulkadiroğlu, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Kahramanmaraş'ta otomobil ile hafif ticari aracın çarpıştığı kazada 7 kişi yaralandı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Kahramanmaraş'ta otomobil ile hafif ticari aracın çarpıştığı kazada 7 kişi yaralandı - Son Dakika
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