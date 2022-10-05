Kahramanmaraş'ın Göksun ilçesinde, 2,5 ton saman çaldıkları iddiasıyla 2 şüpheli yakalandı.
İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Karaömer Mahallesi'nde yaşayan A.K'nin samanlarının çalındığı ihbarı üzerine çalışma başlattı.
Bölgedeki güvenlik kamerası kayıtlarını inceleyen ekipler, O.D. ve B.Ç'yi ilçe merkezinde samanları satacakları sırada suçüstü yakaladı.
Zanlılar işlemleri için jandarmaya götürüldü.
Son Dakika › Güncel › Kahramanmaraş'ta saman hırsızlığı yapan 2 şüpheli gözaltına alındı - Son Dakika