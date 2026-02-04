Kahramanmaraş'ın Kurtuluşu Kutlandı - Son Dakika
Kahramanmaraş'ın Kurtuluşu Kutlandı

04.02.2026 18:28
106. yıl dönümü etkinliklerinde tiyatro ve konser düzenlendi, Kahramanmaraş'ın direnişi anıldı.

Kahramanmaraş'ın düşman işgalinden kurtuluşunun 106. yıl dönümü dolayısıyla Türkoğlu ilçesinde çeşitli etkinlikler düzenlendi.

Beyoğlu Mahallesi'ndeki Bababurun Kalesi'nde düzenlenen etkinlikte, işgal kuvvetlerine destek vermek üzere kente gelen Fransız birliklerinin bölgede bozguna uğratılması ortaokul öğrencileri tarafından tiyatro oyunuyla canlandırıldı.

Kahramanmaraş Kültür ve Turizm Müdürlüğünce hazırlanan Bababurun tanıtım filminin gösterimiyle devam etkinlik, türkü ve ney dinletisiyle sona erdi.

Türkoğlu Kaymakamı Mustafa Nevzat Mercan konuşmasında, Kahramanmaraş'ın düşman işgalinden kurtuluşunun 106. yılını kutladıklarını söyledi.

Mercan, gençliğin Türkiye Yüzyılı'nda ahlakın ve adaletin timsali olacağını canı gönülden inandığını dile getirdi.

İl Kültür ve Turizm Müdürü Eshabil Yıldız­ da Kahramanmaraş'ın bir milletin hürriyet iradesiyle haykırdığını hatırlatarak, "Bugün biz burada yalnızca bir kalenin önünde değil, Maraş'ın hürriyet iradesinin yükseldiği bir direniş noktasında anma programı gerçekleştiriyoruz. Maraş'ımız 22 gün 22 gece boyunca yokluğa, açlığa, susuzluğa, soğuğa ve devrin en güçlü silahlarına karşı "Ya istiklal ya ölüm" diyerek tarih yazmıştır. Bu mücadele yalnızca bir şehir değil, Anadolu'nun kurtuluşunun ve Anadolu'nun ilk zaferlerinden birisi olmuştur." dedi.

Program kalenin gezilmesiyle sona erdi.

Kaynak: AA

