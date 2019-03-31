Son Dakika Haberleri: Kahramanmaraş'ın Onikişubat İlçesinde Belediye Başkanlığını Kesin Olmayan Sonuçlara Göre, AK Parti...

Kahramanmaraş'ın Onikişubat İlçesinde Belediye Başkanlığını Kesin Olmayan Sonuçlara Göre, AK Parti...

1 saat önce

Kahramanmaraş'ın Onikişubat ilçesinde belediye başkanlığını AK Parti adayı Hanefi Mahçiçek kazandı.

Kahramanmaraş'ın Onikişubat İlçesinde Belediye Başkanlığını Kesin Olmayan Sonuçlara Göre, AK Parti..., System.String[]
Kahramanmaraş'ın Onikişubat ilçesinde belediye başkanlığını AK Parti adayı Hanefi Mahçiçek kazandı.

Kesin olmayan sonuçlara göre, Hanefi Mahçiçek 112 bin 596 oy aldı.

-Mahçiçek'in özgeçmişi-

1953'te Kahramanmaraş'ta doğdu. Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi'nden mezun oldu. ABD Western Illinois University- Ekonomik Kalkınma ve Bölgesel Planlama alanında master yaptı.1999 - 2002 döneminde Kahramanmaraş Belediye Başkanlığı yaptı. 22. dönem Milletvekilliği ve Türkiye AB Karma Parlamento Komisyonu Üyeliği görevini yürüttü. AK Parti Genel Merkez Yerel Yönetimler Başkan Yardımcılığı yaptı. Halen Kahramanmaraş Onikişubat Belediye Başkanlığı Görevini yürütmekte. İyi derecede ingilizce, orta derecede Fransızca ve Arapça biliyor. Evli ve 3 çocuk babasıdır.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 31.03.2019 10:16 Kaynak: AA

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