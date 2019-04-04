Son Dakika Haberleri: Kahramanmaraş Kayınbiraderinin Eşini, 9 Yaşındaki Kızının Gözü Önünde Öldürdü

Kahramanmaraş Kayınbiraderinin Eşini, 9 Yaşındaki Kızının Gözü Önünde Öldürdü

30 dakika önce

Kahramanmaraş'ta Ali K. (42) bilinmeyen bir nedenle kayınbiraderinin eşi Emine Yıldız (45)'ı kızının gözü önünde av tüfeğiyle vurdu.

Kahramanmaraş'ta Ali K. (42) bilinmeyen bir nedenle kayınbiraderinin eşi Emine Yıldız (45)'ı kızının gözü önünde av tüfeğiyle vurdu. Talihsiz kadın, olay yerinde yaşamını yitirirken, kaçan zanlı ise polis tarafından yakalanarak gözaltına alındı.

Olay, akşam saatlerinde Oruç Reis Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, Ali K., yanına av tüfeğini alarak kayın biraderinin evine gitti. Eve giren Ali K., yanındaki av tüfeği ile bilinmeyen bir nedenle kayınbiraderinin eşi Emine Yıldız'ı, 9 yaşındaki kızının gözü önünde kafasından vurdu. Çocuk, saldırı anında şoka girerken, zanlı ise 07 GIN 24 plakalı otomobille kaçtı.

Silah sesleri üzerine eve gelen komşuları, Emine Yıldız'ı kanlar içerisinde bulurken, şoka giren çocuğu ise evden uzaklaştırdı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri kadının öldüğünü belirledi. Şoka giren çocuğa de müdahale etti. Yıldız'ın cansız bedeni otopsi yapılmak üzere hastane morguna götürüldü.

Olayın ardından çalışma başlatan Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri, Abbaslar Mahallesinde Ali K.'nın otomobili tesbit etti. Polislerin takip ettiğini anlayınca kaçmaya çalışan Ali K. kovalamaca sonucu yakalandı. Zanlı Ali K. gözaltına alınarak sorgulamak üzere emniyete götürdü. Soruşturma sürdürülüyor.

Haber-Kamera: Ömer KOÇ/KAHRAMANMARAŞ, (DHA)

(Tür: Yurt)

»  »      Haber Yayın Tarihi : 04.04.2019 12:39 Kaynak: DHA

Emine Yıldız, Kahramanmaraş, Güncel
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