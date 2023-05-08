Kahramanmaraş'ta 3 kadın saldırgan bir erkek tarafından darp edildi - Son Dakika
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Kahramanmaraş'ta 3 kadın saldırgan bir erkek tarafından darp edildi

08.05.2023 11:42

Kahramanmaraş'ta bir markette alışveriş yapan 3 kadın, saldırgan bir erkek tarafından darp edildi. Saldırgan şahıs, bir kadına tokat attıktan sonra diğer kadınların müdahalesiyle yakalandı. Olay güvenlik kamerasına yansıdı ve polis şüpheliyi gözaltına aldı. Soruşturma devam ediyor.

Kahramanmaraş'ta 3 kadın bir markette alışveriş yaparken saldırgan bir erkek tarafından darp edildi. Şüphelinin bir kadına tokat atmasından sonra diğer 2 kadının onu savunmasıyla devam eden darp olayı güvenlik kamerasına yansıdı.

Olay, merkez Dulkadiroğlu ilçesi Namık Kemal Mahallesi'nde bulunan bir markette meydana geldi. Alışveriş yapan kadınların olduğu yere gelen U.Ş., kenarda çocukla bekleyen N.F.G.'nin kafasına tokat attı. O sırada alışveriş yapan diğer kadınlar D.G. ve Z.K.,U.Ş.'ye karşı çıktı. Saldırgan şahıs diğer kadınları da darp ederken, çevredeki vatandaşların müdahalesi ile yakalanıp etkisiz hale getirildi.

Çevredeki vatandaşların kadınlara saldıran U.Ş.'ye gösterdiği tepki ve yaşanan saldırı anları saniye saniye marketin güvenlik kamerası tarafından kaydedildi.

Polis, vatandaşların yakaladığı U.Ş.'yi gözaltına aldı. Şüphelinin, kadınlardan birinin eski eşinin arkadaşı olduğu iddia edildi.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor. - KAHRAMANMARAŞ

Kaynak: İHA
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Kahramanmaraş, Dulkadiroğlu, Alışveriş, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Kahramanmaraş'ta 3 kadın saldırgan bir erkek tarafından darp edildi - Son Dakika


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SON DAKİKA: Kahramanmaraş'ta 3 kadın saldırgan bir erkek tarafından darp edildi - Son Dakika
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