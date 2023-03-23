Kahramanmaraş'ta 4.3 büyüklüğünde deprem meydana geldi

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığından (AFAD) alınan bilgiye göre, saat 08.45'te Kahramanmaraş'ın merkez Onikişubat ilçesinde 4.3 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
Yerin yaklaşık 7 kilometre derinliğinde meydana gelen depremin, merkez ve çevre ilçelerden de hissedildiği bildirildi.
Öte yandan Hatay'ın Antakya ilçesinde de saat 09.05 itibarıyla 3.9 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. 11 km derinlikte gerçekleşen deprem çevre ilçelerde de hissedildi.
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