Kahramanmaraş'ta 4.3 büyüklüğünde deprem meydana geldi

Sahur vakti ihbar üzerine olay yerine giden polis ekipleri korkunç manzarayla karşılaştı

Erbakan'a canlı yayında açık açık soruldu: İkinci turda hangi adayı destekleyeceksiniz?

İşte en düşük emekli maaşına yapılacak zam

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığından (AFAD) alınan bilgiye göre, saat 08.45'te Kahramanmaraş'ın merkez Onikişubat ilçesinde 4.3 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

ÇEVRE İLÇELERDEN DE HİSSEDİLDİ

Yerin yaklaşık 7 kilometre derinliğinde meydana gelen depremin, merkez ve çevre ilçelerden de hissedildiği bildirildi.

BİR DEPREM DE HATAY'DA

Öte yandan Hatay'ın Antakya ilçesinde de saat 09.05 itibarıyla 3.9 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. 11 km derinlikte gerçekleşen deprem çevre ilçelerde de hissedildi.