Kahramanmaraş'ta 4.3 büyüklüğünde deprem meydana geldi - Son Dakika
Üye Girişi

Kahramanmaraş'ta 4.3 büyüklüğünde deprem meydana geldi

23.03.2023 09:41

7.7 ve 7.6'lık yıkıcı depremlerin merkez üssü Kahramanmaraş'ın Onikişubat ilçesinde 4.3 büyüklüğünde bir deprem daha yaşandı. Sarsıntı merkez ve çevre ilçelerde de hissedildi.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığından (AFAD) alınan bilgiye göre, saat 08.45'te Kahramanmaraş'ın merkez Onikişubat ilçesinde 4.3 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

ÇEVRE İLÇELERDEN DE HİSSEDİLDİ

Yerin yaklaşık 7 kilometre derinliğinde meydana gelen depremin, merkez ve çevre ilçelerden de hissedildiği bildirildi.

Kahramanmaraş'ın Onikişubat ilçesinde 4.3 büyüklüğünde deprem

BİR DEPREM DE HATAY'DA

Öte yandan Hatay'ın Antakya ilçesinde de saat 09.05 itibarıyla 3.9 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. 11 km derinlikte gerçekleşen deprem çevre ilçelerde de hissedildi.

Kahramanmaraş'ın Onikişubat ilçesinde 4.3 büyüklüğünde deprem
YORUMLAR
500
Kahramanmaraş'ın Onikişubat ilçesinde 4.3 büyüklüğünde deprem Kahramanmaraş'ın Onikişubat ilçesinde 4.3 büyüklüğünde deprem KAHRAMANMARAŞ'TA 4.3 BÜYÜKLÜĞÜNDE DEPREM KAHRAMANMARAŞ'TA 4.3 BÜYÜKLÜĞÜNDE DEPREM

Kahramanmaraş, Hatay, AFAD, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Kahramanmaraş'ta 4.3 büyüklüğünde deprem meydana geldi - Son Dakika


Son Dakika
10:01 39 yaşına kadar okuma yazması olmayan kadın, 53 yaşında çok satan 27 kitap yazdı
09:58 Eredivisie'den iftar arası kararı! Müslüman futbolcuların orucunu açması için maçların durdurulmasına izin verilecek
09:55 Resmi gazetede yayınlandı! Merve Kavakcı, Dışişleri Bakanlığı Dış Politika Danışma Kurulu görevinden alındı
09:49 Cristiano Ronaldo'nun Ramazan paylaşımı dikkat çekti
09:43 Hollanda'da Müslüman futbolcuların orucunu açması için maçların durdurulmasına izin verilecek
09:41 Ermeni taraftarlar, Türkiye maçı için Kim Kardashian'ı tribüne davet etti
09:39 39 yaşına kadar okuma yazma bilmeyen kadın, 53 yaşında en çok satan 27 kitap yazdı
09:39 Hatay'daki Mahsun Kırmızıgül'den AFAD ve Kızılay'a sitem dolu sözler: 200 kişi 44 gündür muz serasında yaşıyor
09:37 Fatih Erbakan'a kritik soru: İkinci turda Erdoğan'ı mı Kılıçdaroğlu'nu mu destekleyeceksiniz?
09:35 Kahramanmaraş'ta 4.3 büyüklüğünde deprem meydana geldi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 23.03.2023 10:12:05. #1.11#
SON DAKİKA: Kahramanmaraş'ta 4.3 büyüklüğünde deprem meydana geldi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement