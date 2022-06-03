Kahramanmaraş'ta 86 kök kenevir geçirildi - Son Dakika
Üye Girişi

Kahramanmaraş'ta 86 kök kenevir geçirildi

03.06.2022 10:07
Kahramanmaraş'ta 86 kök kenevir geçirildi

Kahramanmaraş'ın Andırın ilçesinde düzenlenen operasyonda 86 kök Hint keneviri ele geçirildi.

Kahramanmaraş'ın Andırın ilçesinde düzenlenen operasyonda 86 kök Hint keneviri ele geçirildi.

İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, kırsal Yeşilova Mahallesi'nde bir evin bahçesinde kenevir yetiştirildiği bilgisine ulaştı.

Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde çalışma başlatan ekipler, belirlenen adrese operasyon düzenledi.

Yapılan aramada 2 ruhsatsız av tüfeği ile bahçede ekili vaziyette 86 kök Hint keneviri ele geçirdi.

Olayla ilgili olarak U.P. hakkında yasal işlem yapıldı.

YORUMLAR
500
KAHRAMANMARAŞ - 1382 sikke ele geçirildi KAHRAMANMARAŞ - 1382 sikke ele geçirildi Kahramanmaraş'ta okul öncesi öğrencileri uçurtma şenliğinde buluştu Kahramanmaraş'ta okul öncesi öğrencileri uçurtma şenliğinde buluştu
Kaynak: AA

Kahramanmaraş, Hisarcık, Kenevir, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Kahramanmaraş'ta 86 kök kenevir geçirildi - Son Dakika


Son Dakika
09:58 Ankara'da şimşekli gece! Arka arkaya patlayıp geceyi aydınlattılar
09:57 Beşiktaş, Mısırlı yıldız Trezeguet ve kulübüyle anlaşma sağladı! Satın alma opsiyonuyla kiralık olarak kadroya katılacak
09:38 Türkiye'nin Suriye'ye düzenleyeceği operasyon Rusya'yı tedirgin etti: Esed rejiminin rızası olmalı yoksa gerilim daha da tırmanır
09:38 Cem Yılmaz, yeni bir sektöre daha el atıyor! Artık film müziklerini kendisi yapacak
09:29 Aniden suratına tekme yiyen köpek neye uğradığını şaşırdı! Saldırgan ise hiç oralı olmadı
09:25 İzmir'de hasta yakını "Başka hasta yakınları içeride varken bizi çıkarıyorsun" diyerek kendisine uyarıda bulunan güvenlik görevlisini darp etti
09:13 Davete katılan Aleyna Tilki, süper mini eteğiyle sahneye çıkarak dans etti! O anlar sosyal medyada gündem oldu
09:10 AK Partili Hülya Nergis Atçı: Demografik yapıları bizimle yanı, onları yabancı kabul edemeyiz, bizim din kardeşimiz onlar
08:37 10 ilde eş zamanlı PKK/KCK operasyonu: HDP'nin İstanbul, Bingöl ve Edirne il başkanları için gözaltı kararı
08:34 Tolgahan Sayışman, babasıyla ilgili sorulan soruya gözyaşları içinde cevap verdi: Babama yaptığım yanlışlar gözümün önüne geliyor, ondan böyle oldum
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 3.06.2022 10:12:21. #1.13#
SON DAKİKA: Kahramanmaraş'ta 86 kök kenevir geçirildi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement