Son Dakika Haberleri: Kahramanmaraş'ta aranan FETÖ şüphelileri yakalandı
Son Dakika Güncel Haber

Kahramanmaraş'ta aranan FETÖ şüphelileri yakalandı

4 dakika önce

Kahramanmaraş'ta, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) soruşturması kapsamında aranan 1'i kadın 2 kişi, jandarma ekiplerince yakalandı.

Kahramanmaraş'ta aranan FETÖ şüphelileri yakalandı, System.String[]
Kahramanmaraş'ta, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) soruşturması kapsamında aranan 1'i kadın 2 kişi, jandarma ekiplerince yakalandı.
Dulkadiroğlu İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, hakkında "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan yakalama kararı bulunan E.K'nın (28), ilçeye bağlı Gafarlı Mahallesi'nde, eşinin dedesinin evinde olduğu bilgisini aldı.
E.K. adlı kadın gözaltına alınırken, aynı suçtan aranan A.K'de Çokyaşar Mahallesi'nde yakalandı.
Şüpheliler, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.
Haber Yayın Tarihi : 27.06.2019 12:29 Kaynak: AA
Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Koloni halindeki böcekleri görmek için akın akın şehre geliyorlar Kavgayı görüp gelen bahçıvanı döverek öldürdü Yeni askerlik sistemi ile birlikte 6 ayını dolduran askerler terhis oldu Ekrem İmamoğlu, Cübbeli Ahmet'in "İmamoğlu'na oy vermek haramdır" sözlerine yanıt verdi

SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 27.6.2019 00:33:44. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Kahramanmaraş'ta aranan FETÖ şüphelileri yakalandı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]