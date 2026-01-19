Kahramanmaraş\'ta Bıçaklı Cinayet: 15 Yıl Hapis İstemi

Kahramanmaraş'ta bıçaklı saldırıda hayatını kaybeden 34 yaşındaki yüzde 50 engelli Onur Toy'un 17 yaşındaki katil zanlısı ile yanındaki arkadaşına 15'şer yıl hapis cezası istendi. Abla Nazlıcan Toy, "Abim, tıraşını olup evine dönerken 17 yaşındaki bir kişi tarafından hayattan koparıldı. Bu acıyı nasıl tarif edeceğimizi inanın bilmiyorum. Ancak abim için adalet arıyorum. Adalet istiyoruz" dedi.

Dulkadiroğlu ilçesi Bahçelievler Mahallesi'nde geçen yıl 1 Eylül'de meydana gelen olayda, 34 yaşındaki Onur Toy, arkasından yaklaşan 17 yaşındaki F.G. tarafından bıçaklandı. Ağır yaralı hastaneye kaldırılan Toy, doktorların tüm müdahalelerine rağmen hayatını kaybetti. Toy'un bıçaklanma anı ise güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı. Cinayet zanlısı F.G. (17) yakalanarak tutuklandı, yanındaki E.Ç. ise serbest kaldı.

Toy cinayeti ile ilgili şüpheliler için istenen ceza ise belli oldu. Soruşturmayı tamamlayan savcı tarafından hazırlanan iddianame mahkeme tarafından kabul edildi. 12 Mart da başlayacak olan dava için savcı tutuklu sanıklar F.G. (17) ve arkadaşı E.Ç. (17) için 15'er yıl, cinayet zanlısına ayrıca kullandığı suç aleti nedeniyle 1 yıl hapis talebinde bulundu.

"Abim için adalet arıyorum"

Adaletin er ya da geç tecelli edeceğini söyleyen Nazlıcan Toy, "Biliyorum ki adalet er ya da geç tecelli edecek. Kanı yerde kalmayacak. 1 Eylül 2025 günü akşam saatlerinde hayatını kaybeden 34 yaşındaki Onur Toy'un kız kardeşiyim. Abim, tıraşını olup evine dönerken 17 yaşındaki bir kişi tarafından hayattan koparıldı. Bu acıyı nasıl tarif edeceğimizi inanın bilmiyorum. Ancak abim için adalet arıyorum. Adalet istiyoruz. Bizim canımız yandı, başka ailelerin canı yanmasın. Abim melek gibi bir insandı. Yüzde 50 engelliydi, işinde, gücünde, ekmeğinde bir insandı. Ailesiyle mutlu bir hayat sürüyordu. Hiç kimseye zararı olmamıştı. On yıldır bir okulda hademe olarak çalışıyordu. On yıldır okulda hademe olarak çalışan bir insanın kime ne zararı olabilir? Zararı olsaydı neden bir okulda çalıştırılsın. Şu an acımdan dolayı ne konuşacağımı, nasıl konuşacağımı bilmiyorum. Ancak abime kıyanların hiçbir şekilde cezasız kalmasını kabul etmiyorum. Adalet istiyorum ve adalete sonuna kadar güveniyorum. Abim öldüğü için, kendini savunamayacağı için atılan asılsız iftiraların hiçbirini kabul etmiyorum" ifadelerini kullandı. - KAHRAMANMARAŞ